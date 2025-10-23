برخی بازنشستگان کارگری هنوز حقوق نگرفته اند/ انتقاد از انتظار برای واریز

«محمد حسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در ارتباط با واریز حقوق مهر بازنشستگان تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفت: براساس اعلام رسمی تامین اجتماعی قرار بود حقوق در سه روز پایانی ماه براساس حروف الفبا واریز شود اما تا این لحظه (ساعت ۹ صبح اول آبان) هنوز بسیاری از بازنشستگان حقوق خود را دریافت نکرده اند.

او افزود: سال قبل پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری از بیستم ماه آغاز می‌شد، امسال آن را به روزهای پایانی ماه انداختند و گویا قرار است بازهم خلف وعده کنند و پرداخت‌ها را به ماه بعد بیندازند.

قرار شده ادامه پرداخت حقوق‌ها از امروز (اول آبان) صورت بگیرد اما موسیوند می‌گوید: بازنشستگانی که عموماً حداقل بگیر هستند، چشم‌شان به همان حقوق ناچیزی است که سر موقع پرداخت می‌شود، این تاخیرها بازی کردن با اعصاب و روان بازنشستگان است.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد با تاکید بر اینکه «تامین اجتماعی نباید خلف وعده کند» ادامه داد: هنوز بسیاری از بازنشستگان معوقات فروردین خود را دریافت نکرده اند؛ پس قول و قرارهای تامین اجتماعی و مدیرعامل آن چه شد؟ چرا بازنشسته باید هفت ماه برای دریافت حق و حقوق قانونی خود انتظار بکشد؟! چرا به فکر معیشت بحرانی بازنشستگان نیستند؟

