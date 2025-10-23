خبرگزاری کار ایران
برخی بازنشستگان کارگری هنوز حقوق نگرفته اند/ انتقاد از انتظار برای واریز

کد خبر : 1703988
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: علیرغم قولی که داده بودند، هنوز برخی بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق مهر خود را نگرفته اند.

«محمد حسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در ارتباط با واریز حقوق مهر بازنشستگان تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفت: براساس اعلام رسمی تامین اجتماعی قرار بود حقوق در سه روز پایانی ماه براساس حروف الفبا واریز شود اما تا این لحظه (ساعت ۹ صبح اول آبان) هنوز بسیاری از بازنشستگان حقوق خود را دریافت نکرده اند. 

او افزود: سال قبل پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری از بیستم ماه آغاز می‌شد، امسال آن را به روزهای پایانی ماه انداختند و گویا قرار است بازهم خلف وعده کنند و پرداخت‌ها را به ماه بعد بیندازند. 

قرار شده ادامه پرداخت حقوق‌ها از امروز (اول آبان) صورت بگیرد اما موسیوند می‌گوید: بازنشستگانی که عموماً حداقل بگیر هستند، چشم‌شان به همان حقوق ناچیزی است که سر موقع پرداخت می‌شود، این تاخیرها بازی کردن با اعصاب و روان بازنشستگان است. 

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد با تاکید بر اینکه «تامین اجتماعی نباید خلف وعده کند» ادامه داد: هنوز بسیاری از بازنشستگان معوقات فروردین خود را دریافت نکرده اند؛ پس قول و قرارهای تامین اجتماعی و مدیرعامل آن چه شد؟ چرا بازنشسته باید هفت ماه برای دریافت حق و حقوق قانونی خود انتظار بکشد؟! چرا به فکر معیشت بحرانی بازنشستگان نیستند؟

 

