به گزارش ایلنا، محمد چکشیان (معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار) همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی در جمع اصحاب رسانه، هفته تربیت‌بدنی را فرصتی برای تاکید بر اهمیت فعالیت‌های جسمی و سلامت‌محور در میان اقشار جامعه عنوان کرد.

وی افزود: به مناسبت این هفته، ۹ رقابت ملی قهرمانی کشور، جشنواره فرهنگی-ورزشی «لبخند کارگر»، مسابقات قهرمانی کشتی کارگران و مرحله نهایی لیگ پیاده‌روی کارگری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار ادامه داد: افتتاح زمین چمن مصنوعی کارگران تهران و امضای تفاهم‌نامه همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری از دیگر برنامه‌های مهم است که انجام شده یا در حال انجام است.

چکشیان با تاکید بر اینکه ورزش کارگری علاوه بر آنکه جنبه تفریحی دارد به طور مستقیم با ماموریت کلیدی وزارت کار یعنی صیانت از نیروی انسانی مرتبط است، اعلام کرد: حفظ سلامت جسم و روان کارگران، یکی از محورهای راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود و معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه از طریق برگزاری مسابقات، آموزش‌ها و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در این مسیر گام برمی‌دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار توضیح داد: ذیل سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی، طرح تحول در مدیریت مجموعه‌های ورزشی کارگری کشور تهیه و اجرا شده است.

وی تاکید کرد: هدف از این طرح ارائه خدمات ورزشی به جامعه کارگری به صورت عادلانه‌تر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و با کیفیت بالاتر است.

چکشیان یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر متولی مدیریت ۱۹۲ مجموعه ورزشی کارگری با بیش از ۷۰۰ مکان ورزشی فعال در سراسر کشور است که توسط ۳۱ هیات اجرایی استانی اداره می‌شوند و سیاست‌گذاری‌های کلان آنان در قالب هیئت‌امنای کشوری تعیین می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علاوه براین مجموعه‌ها، فدراسیون ورزش کارگری کشور با ۳۲ هیات استانی و ۲۸ انجمن ورزشی ملی فعالیت می‌کند که امروز یکی از بزرگ‌ترین فدراسیون‌های ورزشی ایران به‌شمار می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: این شبکه گسترده، امکان برگزاری رقابت‌ها و جشنواره‌های کارگری در سطوح شهرستانی، استانی، ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تشریح دستاوردهای ۲ سال اخیر ورزش کارگری پرداخت و گفت: در همین مدت، فدراسیون ورزش کارگری بیش از پنج هزار مسابقه قهرمانی شهرستانی و استانی، هفت هزار رویداد ورزشی همگانی و ۶۰۰ دوره آموزشی تخصصی برگزار کرده و تیم‌های کارگری در ۳ سال اخیر ایران موفق به کسب ۱۶۳ مدال در ۱۴ رقابت بین‌المللی شده‌اند. وی افزود: یکی از رخدادهای شاخص، صعود ۱۳ بانوی کارگر ایرانی به قله آرارات بود که برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش کارگری ایران در سال گذشته رقم خورد.

وی یکی دیگر از اقدامات محوری وزارت کار را راه‌اندازی سازمان لیگ ورزش کارگری عنوان و تصریح کرد: تا پیش از این، مسابقات به‌صورت پراکنده برگزار می‌شد اما با تشکیل این سازمان، لیگ‌های منظم در شش رشته ورزشی ایجاد شده‌اند. علاوه بر این، لیگ پیاده‌روی کارگری در بستر برنامه «گام ایران» آغاز شد تا پیاده‌روی به‌عنوان یک فعالیت همگانی و سلامت‌محور میان کارگران به جریان مستمر تبدیل شود.

چکشیان با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها اضافه کرد: طی ۲ سال گذشته ۹۶ مکان ورزشی کارگری جدید شامل سالن‌های چندمنظوره، استخر، مجموعه بدنسازی و زمین چمن مصنوعی به مجموعه وزارت کار افزوده شده که از این تعداد، ۴۰ مکان ورزشی در یکسال گذشته و هم‌زمان با دولت چهاردهم افتتاح شده است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که اتکای صرف به بودجه دولتی برای توسعه فضاهای ورزشی کافی نیست، از این رو با تدبیر و دستور دکتر میدری، دستورالعمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل و تجهیز مجموعه‌های تفریحی - ورزشی کارگری تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار، در ۶ ماه گذشته ۳۵ طرح سرمایه‌گذاری خصوصی از طرف استان‌های مختلف کشور ارائه شده و در هیئت امنای مجموعه‌های ورزشی مصوب شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح رتبه‌بندی و درجه‌بندی مجموعه‌های ورزشی کارگری خبر داد و تاکید کرد: در این طرح عملکرد مدیریتی، کیفیت خدمات، امکانات و سطح دسترسی مجموعه‌ها بررسی شده است. نخستین گردهمایی مدیران مجموعه‌ها برگزار و مدیران برتر ورزشی کشور معرفی و دوره‌های توانمندسازی تخصصی برای آنان برگزار شد.

وی افزود: مراحل پایانی راه اندازی سامانه باشگاه مشتریان ورزشی کارگری با هدف شفاف‌سازی خدمات و رصد لحظه‌ای عملکرد مجموعه‌ها نیز رو به اتمام است.

چکشیان در بخش دیگری از سخنان خود به فعال‌سازی مجدد ماده ۱۵۴ قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: این قانون کارفرمایان را موظف می‌کند بخشی از درآمد خود را صرف احداث یا حمایت از فضاهای ورزشی کارگری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون سالانه حدود ۶ میلیون نفر خدمت ورزشی و تفریحی رسمی از سوی مجموعه‌های کارگری وزارتخانه به جامعه هدف ارائه می‌شود و انتظار می‌رود با جذب سرمایه‌گذار و حمایت کارفرمایان این رقم افزایش یابد.

چکشیان نقش رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری را در شکل‌دهی گفتمان ورزش کارگری برجسته خواند و تاکید کرد: رسانه‌ها نقش بی‌بدیل در فرهنگ‌سازی و تبدیل ورزش به دغدغه عمومی دارند. همچنین با تأکید بر نقش کارفرمایان گفت: اگر کارفرمایان ورزش را نه به‌عنوان هزینه، بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری در سلامت و بهره‌وری نیروی انسانی ببینند، کشور شاهد تحولی جدی در سلامت سازمانی و نشاط محیط کار خواهد بود.

وی افزود: باید از کارفرمایان سلامت‌محور الگوسازی شود تا به تدریج این نگرش در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی فراگیر گردد.

چکشیان از برگزاری مسابقات نمادین فوتسال میان تیم پیشکسوتان دهه ۶۰ و تیم منتخب ورزش کارگری با حضور رئیس جمهور محترم در هفته کارگر یاد کرد و آن را اقدامی مؤثر برای جلب توجه افکار عمومی نسبت به ورزش کارگری دانست.

معاون وزیر کار گفت: حمایت رئیس‌جمهور و وزرای کابینه از موفقیت‌های ورزشکاران کارگر در رقابت‌های جهانی و ارسال پیام‌های تبریک به آنان، نشانه‌ای از جایگاه روبه‌رشد این جریان در سطح ملی است.

چکشیان ضمن تأکید بر توسعه و تقویت ورزش در جامعه بانوان کارگر از برگزاری هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر در سال جاری خبر داد.

وی از اجرای اطلس ورزشی کارگری ایران خبر داد که با هدف شناخت نیازهای ورزشی مشاغل مختلف و مناطق کارگری طراحی شده است.

چکشیان ابراز امیدواری کرد: با تقویت شبکه کارفرمایان سلامت‌محور، توسعه همکاری‌های بخش خصوصی، گسترش مسابقات استانی و شهرستانی، راه‌اندازی سامانه جامع ورزش کارگری و تکمیل زیرساخت‌های فدراسیون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند جریانی پایدار در کشور ایجاد کند که ورزش و سلامت، پایه اصلی بهره‌وری نیروی کار و نشاط اجتماعی شناخته شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار گفت: هر اندازه مشارکت کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و رسانه‌ها در این مسیر افزایش یابد، سلامت نیروی انسانی و کیفیت تولید ملی ارتقا خواهد یافت. این همان هدفی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت در دولت چهاردهم دنبال می‌کند تا ورزش کارگری به یکی از ستون‌های پایدار رفاه اجتماعی کشور تبدیل شود.

