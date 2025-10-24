در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
طرح «بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی» در ایستگاه آخر؟/ سکوها مقاومت نکنند!
به دلیل وجود کاستیهای قانونی و به اتکای نص صریح برنامه هفتم توسعه، کلیات طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی در مجلس تصویب شد. حالا اما قرار است جزئیات طرح با تاکید بر رانندگان ثابت و فعال پلتفرمها در کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شود تا بحث نهایی بیمه رانندگان مطرح و در خصوص آن تصمیم نهایی گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده بیمه کارکنان و رانندگان پلتفرمهای تاکسی اینترنتی، با ورود به ایستگاه مجلس بسیار حاشیه ساز شده است. از سویی، دولت مسعود پزشکیان حمایت از انبوه میلیونها نیروی فعال در پلتفرمها را یکی از شعارهای خود قرار داده و وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی خود راساً در جهت بیمه شدن این نیروها تلاش کرده و پیشقدم شدهاند و از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس برای مطرح شدن موضوع در صحن علنی از طریق برخی کمیسیونهای مربوطه اقدام کردهاند.
باوجود تلاش دولت، تشکلهای صنفی مربوط به رانندگان سکوهای اینترنتی و برخی نمایندگان، مخالفت رئیس مجلس به بهانه محدود بودن تعداد رانندگان فعال پلتفرمها، باعث خروج پرونده بیمه رانندگان از دستور کار صحن بهارستان شد. این مخالفت خود بهانهای شد برای فشار و تلاش مضاعف کارزار رانندگان سکوهای اینترنتی برای تغییر نظر مجلسیها و رایزنی بیشترشان با دولت، تا اینکه دوباره زمزمه طرح مجدد موضوع به گوش رسید؛ طرح قرار است هفته آینده روی میز مجلس بیاید.
همزمان دولت نیز از کانال وزارت کار تلاش کرد مذاکراتی برای شکستن مقاومت مدیران سکوهای اینترنتی تاکسیهای آنلاین صورت دهد؛ چرا که این پلتفرمها بر عدم وجود رابطه کارگری-کارفرمایی میان رانندگان و سکوهای اینترنتی پافشاری کرده و این نیروها را مشمول قانون کار نمیدانستند. تلاش دولت و وزارت کار این بود که به فرمولی توافقی و بینابینی در زمینه بیمه رانندگان برسند و درصد مشخصی را با مشارکت سه جانبه رانندگان ثابت، سکوی اینترنتی و دولت برای حق بیمه تعیین کنند تا مقاومت سکوها در برابر بیمه انبوه رانندگان از بین برود.
حالا به نظر میرسد با رایزنی صورت گرفته با برخی مجلسیها و مذاکرات دولت و صاحبان سکوها، راه باریکی در جهت تصویب قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان پلتفرمها باز شده است؛ راهی که میتواند سهمی ویژه در افزایش حق بیمههای واریزی به صندوق تامین اجتماعی از طرف انبوهی از شاغلان دائمی این پلتفرمها داشته باشد و بلاتکلیفی بیمهای خیل عظیمی از شاغلان را تا حدی از بین ببرد.
کورسوی امید رانندگان تاکسیهای اینترنتی برای بیمه شدن
امید محبی (رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم) با اشاره به دریافت کمیسیون ۱۵ تا ۲۲ درصدی پلتفرمهای اینترنتی از رانندگان و تاکید مجدد بر رابطه کارفرمایی و کارگری میان راننده و سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: ما در مذاکرات با دولت و سکوها بارها تاکید کردیم که این شرکتها طبق متن مصرح برنامه هفتم توسعه، باید پای میز مذاکره برای بیمه بیایند. خوشبختانه با همراهی بخش قابل توجهی از دولت و نمایندگان مجلس، قرار است هفته آینده این موضوع به صورت جداگانه در صحن مجلس مطرح شود.
وی افزود: از زمان تشکیل و ورود انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی به پرونده بیمه این رانندگان و تلاشی که ما برای تبدیل این موضوع به یک مطالبه ملی انجام دادیم، فراز و نشیب فراوانی برای نزدیک شدن به سرمنزل مقصود طی شد. خوشبختانه هم رسانهها و هم بسیاری از مجلسیها در نهایت همسو با دولت چهاردهم به داد رانندگان ثابت فعال که فاقد پوشش بیمهای بودند رسیده و باعث شدند صدای ما به گوش تصمیمگیران اصلی برسد. فقدان بیمه، مدتها بود که به دلیل نقصها و کاستیهایی که در اثر عدم بهروزرسانی قوانین کار و تامین اجتماعی در ایران ایجاد شده بود، گریبان رانندگان را گرفته بود.
محبی اضافه کرد: بالاخره به دلیل وجود کاستیهای قانونی و به اتکای نص صریح برنامه هفتم توسعه، کلیات طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی در مجلس تصویب شد. حالا اما قرار است جزئیات طرح با تاکید بر رانندگان ثابت و فعال پلتفرمها در کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شود تا بحث نهایی بیمه رانندگان مطرح و در خصوص آن تصمیم نهایی گرفته شود.
این فعال صنفی تصریح کرد: باتوجه به اعتراضاتی که در نیمه بهار سال جاری در صنف کامیونداران ایجاد شد و باتوجه به مشکلات بیمهای رانندگان، قرار شد از طریق منابعی مثل افزایش نرخ بارنامهها، تامین اعتبار بیمه انجام شود. این فرمولی بود که درباره بخش پستی و باربری تاکسیهای اینترنتی نیز پیشنهاد شد و مقرر شده است که روی بارنامهها ۲.۵ درصد افزایش صورت پذیرد و این مبلغ مستقیم بدون فشار مالی بر روی پلتفرمها به بیمه رانندگان اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه مسافربری تاکسیهای اینترنتی نیز با حمایت نمایندگان مجلس قرار است تعاملی صورت گیرد تا از محل کمیسیونها ۲.۵ درصد کسر شود تا در صندوقی برای رانندگان جمع شده و بیمه رانندگان از آن طریق انجام شود. نگاه مثبت از سوی دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس به این پیشنهاد وجود دارد اما هنوز برخی پلتفرمها نسبت به این موضوع مقاومت میکنند. این مقاومت از سوی پلتفرمی انجام میشود که بیشترین سهم بازار را دارد؛ نگرانی آنها بیشتر از جنبه رابطه کارفرمایی و کارگری احتمالی است که این پلتفرم نمیخواهد به خود نسبت دهد. در مقابل ما نیز استدلال کردیم این موضوع بیمه فعلا هیچ ربطی به رابطه کار نداشته و هر شرکتی که شغلی ایجاد میکند، خود به خود نسبت به بیمه نیروهای طرف قراردادش نیز مسئولیت دارد. ما نیز به عنوان طرف راننده سهم بیمه خود را خواهیم پرداخت.
رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم در پایان تاکید کرد: موضوعی که در پایان وجود دارد و باعث مقاومت برخی از مسئولان و مجلسیها نیز شده است، این است که یکی از پلتفرمها تعداد رانندگان ثابت فعال را که استحقاق بیمهای دارند، فقط ۵ هزار نفر اعلام کرده است. اگر از ۱۰ میلیون ثبت نام کننده که فعلا روی تلفن همراه خود برنامه کاربردی رانندگان پلتفرمها را نصب کردند و ۲ میلیون نفری که برنامههای کاربردی سکوهای باربری و پست موتوری را روی تلفن همراه خود دارند، تنها ۱۰ درصد نیز راننده ثابت و فعال داشته باشیم (که به نظر ما بسیار بیش از این است) حداقل بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر راننده فعال داریم که کار برای پلتفرمها شغل اصلیشان است. در چنین شرایطی این ادعا که رانندگی اینترنتی، شغل ثابت بخش محدودی از جامعه است، استدلال صحیحی نیست و این سکوها باید به بیمه کردن رانندگان تن دهند.