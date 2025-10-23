نگرانی کارگران آذرآب اراک از بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی: ابطال یا اصلاح شود

یکی از کارگران آذرآب اراک با بیان اینکه بسیاری از مشکلات شرکت از طریق تعامل با مدیریت در حال حل و فصل است، گفت: ما در زمینه مشکلات داخلی شرکت، با مدیریت تعامل خوبی داریم و با برگزاری جلسات منظم، بسیاری از مشکلات حل و فصل شده است. با این حال، آنچه امروز کارگران آذرآب اراک و سایر شرکت‌های صنعتی استان مرکزی و کل جامعه کارگری ایران را نگران کرده است اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی و موضوع اصلاح آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور است.

این کارگر گفت: در استان مرکزی که یکی از قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود، این دو موضوع به معضلی برای کارگران تبدیل شده است. ما در این زمینه نشست‌ها و مکاتباتی با مسئولین استانی و سازمان تامین اجتماعی و دیگر مسئولان داشته‌‌ایم و توضیحات خود را ارائه داده‌ایم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی درباره بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی گفت: این بخشنامه در عمل باعث شده است بار کم‌کاری‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی بر دوش کارگران بیفتد. در حالی که کارگران هیچ نقشی در بروز این مشکلات نداشته‌اند، اکنون باید تاوان آن را بپردازند. به همین دلیل ما خواستار ابطال یا دست‌کم اصلاح این بخشنامه هستیم.

وی در ادامه به تلاش برای تغییر قانون مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت افزود: این موضوع بسیار حساس است. در صورتی که اصلاحیه مدنظر برخی افراد اجرایی شود، در سالهای آینده صنعت کشور با بحران نیروی انسانی مواجه خواهد شد. مطمئن باشید اگر شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور تغییر کند، نسل جوان دیگر تمایلی به کار در محیط‌های صنعتی نخواهد داشت و این مسئله سبب رکود تولید در بخش صنعتی می‌شود.

این کارگر در پایان در ارتباط با وضعیت تولیدی شرکت آذرآب اراک گفت: خوشبختانه نسبت به سال‌های گذشته وضعیت تولیدی شرکت خیلی بهتر شده است. در نتیجه وضعیت کاری کارگران بهبود پیدا کرده و مدیریت شرکت هم در حال پیگیری قرادادهای جدید برای جذب پروژه است. امیدوارم اوضاع از این که هست بهتر هم بشود.

