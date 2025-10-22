انتقاد کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام از سه ماه معوقات مزدی/ کارفرما: یکماه حقوق شنبه واریز میشود
۱۵۲ کارگر پیمانکاری شهرداری ایلام با دو تا سه ماه حقوق معوقه وضعیت شغلی بلاتکلیفی دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدودا ۱۵۲ کارگر بصورت شرکتی در شهرداری ایلام مشغول بکار هستند. با پیگیریهای انجام شده، کارگران این شرکت با دو تا سه ماه حقوق معوق، وضعیت شغلی بلاتکلیفی دارند.
تعدادی از کارگران از مسئولان شهری بویژه شهردار درخواست کردند باتوجه به شرایط معیشتی موجود، نظارت بیشتری بر انعقاد قرادادهای پیمانکاران داشته باشد.
کارگران شهرداری ایلام با اشاره به اینکه کارگران شرکتی انگیزهای برای کار ندارند و اگر انگیزه هم داشته باشند پیمانکاران آنها را استثمار میکنند، گفت: متاسفانه پیمانکاران فقط به فکر منافع خود هستند و ما کارگران هستیم که قربانی زیادهخواهی پیمانکاران میشویم.
آنها با اشاره به اینکه پیمانکارانی که تاکنون با آنها کار کردهاند، در هردوره تغییر بخشی از مطالبات را پرداخت نکردهاند، گفت: جای تاسف دارد که هیچ نظارتی بر عملکرد پیمانکاران تامین نیروی انسانی در شهرداری نیست و هر بلایی که آنها بخواهند به روزگار کارگر می آورند.
در این زمینه افشین مطفری (شهردار ایلام) در گفتگو با سایر رسانه ها با بیان اینکه حداکثر تا شنبه هفته آینده (سوم آبانماه ۱۴۰۴) حداقل یک ماه از حقوق معوقه کارگران شرکتی خدمات شهری، پرداخت میشود علت به تاخیر افتادن حقوق کارگران را طولانی شدن پروسه جابجایی شرکت پیمانکار اعلام کرد.
به گفته وی؛ تاکنون سه بار فراخوان انتخاب شرکت پیمانکاری به منظور برونسپاری امورات خدمات شهری به شرکتهای واجد شرایط، در سامانه ستاد بارگذاری شده اما متأسفانه هیچگونه استقبالی صورت نگرفته و هیچ شرکت پیمانکاری پای کار نیامده است.