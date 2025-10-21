به گزارش ایلنا، صدیقه خزایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش سقف حقوق بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد از ابتدای امسال اظهار کرد: با توجه به برگزاری نشست شورای حقوق و دستمزد در چهارم شهریور امسال و تصمیم‌گیری درباره افزایش سقف حقوق سال ۱۴۰۴ برای مشاغل خاص، حساس یا دارای شرایط خاص در وزارت نفت، اکنون مراحل تصویب این موضوع به‌صورت کامل انجام شده است.

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه از سوی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به وزارت نفت، پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۴ در حقوق مهر اعمال می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت درباره جرئیات مصوبه جدید گفت: از جمله تغییرات مثبت نسبت به پارسال، گسترش دامنه مشمولان افزایش سقف حقوق به کارکنان مشاغل اصلی و تخصصی در بخش‌های عملیات «غیرگرمسیر» است.

خزایی اظهار کرد: افزایش سقف حقوق بین ۲۵ تا ۸۵ درصد نسبت به سقف مقرر در قانون بودجه برای همه کارکنان شاغل در سکوها، جزایر، مناطق پارس جنوبی، سرخس، خانگیران و سایر مناطق «گرمسیر» تصویب شده است. برای شاغلان مشاغل اصلی و تخصصی در عملیات «غیرگرمسیر» افزایش ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است.

