بازنشستگان کارگری در انتظار آغاز واریز حقوق مهر
بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار آغاز واریز حقوق مهرماه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار آغاز واریز حقوق مهرماه هستند. براساس اعلام منابع آگاه در تامین اجتماعی، واریز حقوق مهر قرار است از امروز ۲۸ام آغاز شود و براساس حروف الفبا تا روز ۳۰ام ادامه داشته باشد.
بازنشستگان میگویند تا این لحظه (ده صبح ۲۸ مهر) هنوز واریز حقوقها آغاز نشده است؛ آنها انتظار دارند تا ساعتی دیگر مستمری مهر بازنشستگانی که نام خانوادگیشان با الف آغاز میشود، صورت پذیرد.