پاسخ تامین اجتماعی به گزارشی در مورد اصلاح عناوین شغلی

احتراماً؛ عطف به مطلب منتشرشده در آن خبرگزاری با عنوان «تأمین اجتماعی همچنان برای اصلاح عناوین شغلی پول می‌گیرد!» مورخ 30 شهریور1404، خواهشمند است دستور فرمائید، توضیحات زیر در ارتباط با موضوع یاد شده، جهت تنویر افکار عمومی منتشر شود. پیشاپیش از همکاری آن رسانه سپاسگزاری می‌شود.

توضیحات سازمان تأمین اجتماعی

برابر ماده 36 قانون کار دستمزد کارگران با شغل تناسب مستقیم دارد و قابل پیش بینی است که شغل‌های متفاوت در یک کارگاه دارای دستمزدهای یکسان نباشد. به عنوان مثال در هیچ کارگاهی دستمزد استاد کار و کارآموز یکسان و برابر حساب نمی‌شود. از طرف دیگر تمامی کارفرمایان و کارگران کشور به عنوان صاحبان سازمان تامین اجتماعی مکلفند مبلغ حق بیمه را به ماخذ صحیح آن پرداخت کنند تا سازمان نیز بتواند نسبت به ایفای تعهدات قانونی خود اقدام کند. از این رو و در همین مثال عنوان شده اخیر، چنانچه شخصی مدعی تغییر شغل خود از کارآموز به استاد کار شود، باید تغییر دستمزد وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بر هیچکس پوشیده نیست که سازمان تامین اجتماعی برابر وظیفه ذاتی و همچنین آرای صادر شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مکلف به احقاق حقوق کارگران است، از طرف دیگر حفظ امانت و منابع سازمان نیز باید بدون هیچگونه اغماضی پیگیری شود چرا که شأن و منزلت نیروی کار و آینده کشور در گرو حفظ این سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی سازنده آن است. از این‌رو محاسبه صحیح مبلغ حق بیمه باید بر اساس دستمزد واقعی افراد صورت پذیرد و عدم رعایت موضوع مذکور بلاشک موجب تضییع حقوق کارگران و کاهش دریافتی آنان در زمان نیازمندی ایشان به حمایت سازمان خواهد شد.

ضمن اینکه بر خلاف مطالب مطرح شده اصلاح عناوین شغلی با رای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا درخواست بیمه شده در دستور کار قرار گرفته و سازمان به هیچ عنوان رأساً به این موضوع ورود نمی کند. همچنین در مطلب مذکور بارها به بخشنامه 1777 اشاره شده که باید عنوان کرد بخشنامه مذکور از 27‌‌/9‌‌/1403 با بخشنامه جدید اصلاح عناوین شغلی به شماره 8047 جایگزین شده است.

لازم به ذکر است منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به عامه کارگران و کارفرمایان بوده و اندوخته‌ای بین‌النسلی به شمار می‌آید و اعلام این مطلب که سازمان همچنان برای اصلاح عناوین شغلی پول دریافت می‌کند به گونه‌ای است که که گویا سازمان تأمین اجتماعی در حال دریافت مبالغ غیرقانونی و در راستای منافع و بهره‌برداری شخصی از موضوع است و طرح آن از سوی خبرگزاری یاد شده جای تعجب دارد چراکه همگان می‌دانند که حق بیمه وارده به سازمان برای پرداخت تعهدات لازم و قانونی به افراد ذینفع (‌بازنشستگان، کارگران، بازماندگان) و حمایت از بازار و کسب و کار تخصیص یافته است.

همچنین در رابطه با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان می‌شود، برابر بند 3 و9 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، کلیه دستگاه‌ها و قوای سه گانه مکلف شده‌اند ضمن پرهیز از تحمیل مصوبات فاقد تضمین مالی به سازمان برای هرگونه مصوبه وطرحی که موجب ایجاد تعهدات مالی برای سازمان شود سند پیوست تامین اجتماعی تهیه کنند که این موضوع در رابطه با مصوبه مذکور تاکنون به وقوع نپیوسته است. مضاف اینکه بدیهی است هر گونه مصوبه و طرح برای اجرا نیاز به تعیین بار مالی و تخصیص منابع لازم به آن را دارد و صرفاً آندسته از مصوبات و طرح‌هایی قابل اجراست که پیشتر بار مالی آن پیش بینی و منابع لازم به آن تخصیص یافته باشد.

