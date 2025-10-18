پیام تسلیت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت درگذشت شادروان حسین حبیبی
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت درگذشت شادروان حسین حبیبی، پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام خانه کارگر به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت شادروان حسین حبیبی، عضو خدوم، پرتلاش و دلسوز هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، موجب اندوه عمیق جامعه کارگری و خانواده بزرگ خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گردید.
مرحوم حبیبی از چهرههای شاخص و صادق جامعه کارگری بود که سالیان متمادی از عمر گرانبهای خود را در مسیر دفاع از حقوق کارگران، بهبود شرایط معیشتی و صنفی آنان، و پیگیری دغدغهها و مطالبات جامعه شریف کار و تولید صرف نمود. او انسانی متواضع، مسئول، و متعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای کار و کارگر بود که همواره با روحیهای خستگیناپذیر و صمیمانه در مسیر خدمت به طبقه کارگر گام برداشت.
بیتردید تلاشها، صداقت، و اخلاق نیکوی آن مرحوم در خاطر همکاران، دوستان و فعالان کارگری کشور ماندگار خواهد ماند و فقدان او ضایعهای بزرگ برای جامعه کارگری ایران بهشمار میآید.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم آن مرحوم، همکاران ایشان در کانون شوراهای اسلامی کار و تمامی فعالان عرصه کارگری کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماید.
یاد و نام شادروان حسین حبیبی، این کارگر صادق و خدمتگزار، در تاریخ جنبش کارگری ایران جاودانه خواهد ماند. روحش شاد و یادش گرامی باد.