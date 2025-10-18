آخرین اخبار از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی
فرآیند پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول، از روز دوشنبه 21 مهرماه آغاز شده است.
منابع آگاه در تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفتند: پرداخت معوقات مربوط به کسانی که حقوق خود را از سایر بانکهای عامل (به جز رفاه) دریافت میکنند به پایان رسیده و همچنین حدود ۲۰ درصد پرداختها توسط بانک رفاه کارگران نیز تاکنون انجام شده است.
به گفته آنها، ادامه پرداختها توسط این بانک به صورت روزانه برای حدود ۱۰۰ هزار نفر به ترتیب حروف الفبا در حال انجام است و نهایتا طی هفت روز آینده به پایان میرسد.
گفتنی است پرداخت معوقات برای گروه بازماندگان، از کارافتادگان و کلیه مستمریبگیرانی که حقوق آنها زیر ۲۰ میلیون تومان بوده است نیز قبلا و در زمانهای اعلام شده به طور کامل انجام شده است.
با تکمیل این مرحله از واریز معوقات، پرونده اجرای متناسب سازی سال ۱۴۰۴ به طور کامل به سرانجام میرسد.