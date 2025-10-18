خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین اخبار از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

آخرین اخبار از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی
کد خبر : 1701420
لینک کوتاه کپی شد.

فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقیمانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، از روز دوشنبه 21 مهرماه آغاز شده است.

منابع آگاه در تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفتند: پرداخت معوقات مربوط به کسانی که حقوق خود را از سایر بانک‌های عامل (به جز رفاه) دریافت می‌کنند به پایان رسیده و همچنین حدود ۲۰ درصد پرداخت‌ها توسط بانک رفاه کارگران نیز تاکنون انجام شده است.

به گفته آن‌ها، ادامه پرداخت‌ها توسط این بانک به صورت روزانه برای حدود ۱۰۰ هزار نفر به ترتیب حروف الفبا در حال انجام است و نهایتا طی هفت روز آینده به پایان می‌رسد.

گفتنی است پرداخت معوقات برای گروه بازماندگان، از کارافتادگان و کلیه مستمری‌بگیرانی که حقوق آنها زیر ۲۰ میلیون تومان بوده است نیز قبلا و در زمان‌های اعلام شده به طور کامل انجام شده است. 

با تکمیل این مرحله از واریز معوقات، پرونده اجرای متناسب سازی سال ۱۴۰۴ به طور کامل به سرانجام می‌رسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ