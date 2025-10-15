خبرگزاری کار ایران
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی: پرداخت معوقات بازنشستگان در جریان است

محمد اسدی از واریز معوقات فروردین بازنشستگان خبر داد.

«محمد اسدی» رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در گفتگویی در صداوسیما  در ارتباط با واریز معوقات فروردین بازنشستگان گفت: مرحله اول و دوم پرداخت‌ها، برای تمامی بازنشستگان حداقل‌بگیر و بازماندگان همزمان با حقوق شهریور ماه پرداخت شد.

وی افزود: مرحله سوم پرداخت، مربوط به بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان است، از روز ۲۱ مهر ماه بر اساس حروف الفبا آغاز شده که حرف الف همه بانک ها پرداخت شده است اما درخصوص بانک رفاه کارگران چک پرداختی روز گذشته کشیده شد که آن هم در جریان پرداخت قرار گرفته است.  

 

 

