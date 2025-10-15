انتقاد کارگران پیمانی آبفای اهواز از وعدههای بینتیجه/ خواستار تبدیل وضعیت هستیم
کارگران آبفای اهواز نسبت به فقدان امنیت شغلی و عدم تبدیل وضعیت خود انتقاد دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانی شرکت آب و فاضلاب اهواز میگویند با وجود صدور چندین بخشنامه دربارهی تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. آنها تداوم وضعیت پیمانکاری، تبعیض مزدی و نبود امنیت شغلی را از مهمترین مشکلات خود میدانند.
یکی از کارگران پیمانی آبفای اهواز دبه ایلنا گفت: در سالهای گذشته چندین بار بخشنامهی تبدیل وضعیت صادر شده، اما هیچکدام اجرا نشده است. همچنان بهصورت پیمانکاری مشغول به کار هستیم و با توجه به افزایش هزینههای زندگی، تأمین مخارج برایمان بسیار دشوار شده است.
او ادامه داد: از سال ۱۳۹۸ مطالباتی از پیمانکار قبلی داریم که هنوز پرداخت نشده است. حقوق به موقع است اما کافی نیست؛ با توجه به تورم موجود، مبلغ فعلی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
معوقات مزدی و تبعیض در پرداختها
این کارگران بارها نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق، تبعیض مزدی با نیروهای رسمی و بیتوجهی به وضعیت شغلی خود اعتراض کردهاند.
به گفته کارگران، اختلاف حقوق میان نیروهای رسمی و پیمانکاری در برخی موارد به پنج میلیون تومان میرسد، در حالیکه هر دو گروه در شرایط کاری یکسان فعالیت میکنند.
نبود امنیت شغلی و تهدید به اخراج
کارگران همچنین از نبود امنیت شغلی گلایه دارند و میگویند قراردادهای کوتاهمدت همواره به سکوت و نارضایتی ناگفتهی آنان منجر شده است.
یکی از آنان اظهار کرد: قرارداد ما یکساله است و در صورت اعتراض به وضعیت موجود، با تهدید به اخراج روبهرو میشویم. بسیاری از همکاران به همین دلیل ترجیح میدهند سکوت کنند تا قراردادشان تمدید شود.
به گفته این کارگران، مراجعات مکرر به ادارات استانی و حتی وزارت نیرو در تهران تاکنون نتیجهای نداشته است. بازرسان به محل مراجعه میکنند، اما بدون گفتوگو با کارگران محل را ترک میکنند و مشکلات همچنان پابرجاست.
کارگران پیمانی آبفای اهواز در حالی همچنان در انتظار تبدیل وضعیت هستند که شرایط معیشتیشان روزبهروز دشوارتر میشود. آنان میگویند علاوه بر مشکلات مربوط به حقوق و امنیت شغلی، هنوز بخشی از مطالباتشان از پیمانکار قبل پرداخت نشده است.