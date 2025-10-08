به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز مراسم افتتاح طرح پنل‌های خورشیدی سقفی شرکت صنایع خاک چینی ایران (از شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی) با حضور میثم سعیدی (مدیرعامل شستا) و جمعی از مدیران تامین اجتماعی و شستا و اصحاب رسانه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، علی بیات ماکو، مدیرعامل شرکت خاک چینی ایران در مرند با اشاره به بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی سقفی با ظرفیت تولید برق ۲ مگاواتی اظهار کرد: این مجموعه بعد از جنگ دوازده روزه اقدام به ساخت فوری این طرح کرد و توانست زیان روزانه ۵ میلیارد تومانی ناشی از قطعی برق را رفع و هزینه‌های انرژی شرکت را ۹ برابر کاهش دهد.

وی افزود: ما علاوه بر طرح‌های توسعه‌ای تولید محصول و تولید انرژی لازم که مانع بیکاری شرکت و نیروی کار مجموعه شد، توانستیم اقداماتی فوری برای حذف زیان شرکت را در دستور کار قرار دهیم.

در ادامه عزت الله حبیب‌زاده (نماینده مردم مرند و جلفا) در مراسم افتتاح این طرح ضمن تشکر از مدیرعامل شستا و مدیرعامل شرکت خاک چینی بابت بهبود تولید و نصب پنل‌های خورشیدی گفت: ما ناترازی جدی برق داریم که مجموعه شستا جز مجموعه‌های پیشرو در جایگزینی انرژی خورشیدی به جای انرژی فسیلی گران بودند. ما شغل ۱۷۰ کارگر شرکت خاک چینی را با این اقدام حفظ کردیم و امیدواریم این کارگران تبدیل وضعیت شوند و مدیرعامل شستا فعلا برای این کار نیز قول مساعد داده‌اند.

وی با اشاره به مشکل کمبود آب صنعتی، بیان کرد: ما باید برنامه طولانی مدت برای رفع مشکل آب و مدیریت آب منطقه نیز داشته باشیم تا ناترازی‌های تولید را همه‌جانبه ببینیم. ما از آبفای منطقه نیز قول طراحی افزایش حجم آب تزریق شده را گرفتیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: شرکت خاک چینی در نظر دارد که در چهارچوب مسئولیت اجتماعی خود مدرسه و ورزشگاه برای مناطق محروم این منطقه بسازد که قابل تقدیر است.

در پایان این نشست، میثم سعیدی (مدیرعامل شستا) با تشکر از مدیران مجموعه، کارگران و نماینده منطقه مرند برای پیگیری مشکل ناترازی‌ها گفت: شستا در بحث ناترازی انرژی بی‌تفاوت نیست و در بدو ورود بنده در این مسئولیت، برای ترمیم ناترازی برای تولیدات خودمان، کمیته انرژی تشکیل دادیم.

وی افزود: ما ۹ نیروگاه خورشیدی را فعلا افتتاح کرده و ۱۴ طرح پنل خورشیدی دیگر را در هولدینگ سیمان، تاسیکو، صدر تامین و تاپیکو و هلدینگ انرژی در دستور کار داریم.

وی افزود: مدیران شستا علیرغم برخی تبلیغات در این شرایط سخت اقتصادی به امر حل مشکلات همت گماشته‌اند. رسانه‌های باج‌گیری که اطلاعات ناصحیحی می‌دهند، به هفتاد هزار کارگر و کارمند مجموعه شستا جفا می‌کنند اما ما تحت تاثیر حرکت‌های حاشیه‌ای قرار نخواهیم گرفت.

سعیدی با اشاره به افتتاح یک نیروگاه خورشیدی دیگر در شهرستان خاش، اظهار کرد: شرکت‌هایی چون خاک چینی می‌توانند راهگشا باشند و ما توصیه می‌کنیم که بودجه بخش تحقیق و توسعه این شرکت افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شستا تصریح کرد: درآمد شرکت باید افزایش یابد و اگر چنین شود ما می‌توانیم تبعیض مزدی میان پرسنل شرکت و سایر شرکت‌های شستا را رفع کنیم. ما ۱۰ هزار میلیارد تومان، سرمایه هلدینگ صدر تامین را که شرکت خاک چینی ذیل آن است، افزایش دادیم‌ و امیدواریم مشکلات مجموعه‌ها با این اقدامات تا حد زیادی رفع شود.

انتهای پیام/