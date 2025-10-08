خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات صدور کارت امید برای بازنشستگان فراجا

جزئیات صدور کارت امید برای بازنشستگان فراجا
کد خبر : 1697303
لینک کوتاه کپی شد.

کارت چند منظوره ی خدمات رفاهی امید، برای کلیه کارکنان و بازنشستگان فراجا و با هدف تجمیع کلیه روش‌های خدمتی درون سازمانی در حال صدور است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارت چند منظوره ی خدمات رفاهی امید، برای کلیه کارکنان و بازنشستگان فراجا و با  هدف تجمیع کلیه روش های خدمتی درون سازمانی همانند کارت رستورانی و هتل‌های فراجا، بن کارت‌ها، نجم کارت  و با امکان بهره‌مندی از ظرفیت خرید نقدی تخفیف دار و اقساطی کم بهره از تعداد بی‌شماری از مراکز برون سازمانی طرف قرارداد،  برای بخشی از بازنشستگان صادر شده  و   قرار است به مناسبت هفته فراجا روندِ  صدور آن تسریع  پیدا کند. 

کلیه بازنشستگان و شاغلین می توانند برای دریافت رمز ثابت کارت امید خود به هر یک از شعبات بانک سپه مراجعه و درخواست صدور رمز جدید نمایند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ