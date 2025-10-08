جزئیات صدور کارت امید برای بازنشستگان فراجا

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارت چند منظوره ی خدمات رفاهی امید، برای کلیه کارکنان و بازنشستگان فراجا و با هدف تجمیع کلیه روش های خدمتی درون سازمانی همانند کارت رستورانی و هتل‌های فراجا، بن کارت‌ها، نجم کارت و با امکان بهره‌مندی از ظرفیت خرید نقدی تخفیف دار و اقساطی کم بهره از تعداد بی‌شماری از مراکز برون سازمانی طرف قرارداد، برای بخشی از بازنشستگان صادر شده و قرار است به مناسبت هفته فراجا روندِ صدور آن تسریع پیدا کند.

کلیه بازنشستگان و شاغلین می توانند برای دریافت رمز ثابت کارت امید خود به هر یک از شعبات بانک سپه مراجعه و درخواست صدور رمز جدید نمایند.

