به گزارش ایلنا؛ این حادثه حوالی ساعت ۱۸:۲۲ بعدازظهر روز گذشته (۱۵ مهر ماه) در روستای چرش‌دره از توابع الموت‌غربی استان قزوین هنگامی رخ داده است که یک نفر از کارگران که برای حفر به عمق چاه رفته بود، به دلیل استشمام گاز سمی دچار گازگرفتگی می‌شود.

سه همکار او که از اهالی محلی و خارج از چاه بودند با مشاهده این اتفاق سریعا برای نجات جان همکار خود اقدام کرده وبه ترتیب وارد چاه می‌شود که متاسفانه آن‌ها نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی بیهوش شده و درنهایت هر سه جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر نیز مصدوم می‌شود.

از قرار معلوم، با حضور گروه‌های امدادی، اجساد این سه کارگربا سنین حدود ۲۷.۴۲ و ۵۰ بعد از چند ساعت از عمق چاه به بیرون انتقال یافت؛ کارگر مصدوم نیز به بیمارستان منتقل می‌شود.

