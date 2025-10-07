بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ملی کودک
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ملی کودک بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:
روز ملی کودک، تنها روزی برای جشن، بازی و لبخند کودکان نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای تأمل، مسئولیتپذیری و آگاهیبخشی در سطح جامعه و جهان است. روزی که ما را به یاد میآورد کودکان، این گلهای پاک و بیآلایش، سرمایههای گرانبهای آیندهاند و سلامت، امنیت، آموزش و رفاه آنان، اساس پیشرفت و پویایی هر جامعهای است.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، بر این نکته تأکید میکند که صِرف نامگذاری روزی به عنوان «روز کودک» کافی نیست، بلکه باید این روز را فرصتی برای بازنگری در وضعیت کودکان، بهویژه کودکان کار، محروم، بیسرپرست و آسیبدیده قرار دهیم. در دنیای امروز، با وجود پیشرفتهای علمی و فناوری، هنوز میلیونها کودک در سراسر جهان از ابتداییترین حقوق انسانی خود محرومند؛ حقوقی چون امنیت، آموزش، سلامت و محبت. متأسفانه در بسیاری از نقاط جهان، کودکان قربانی فقر، جنگ، تبعیض، بهرهکشی و حتی بردهداری مدرن میشوند.
سازمانهای بینالمللی و بهویژه سازمان ملل متحد، باید با عزمی راسختر در برابر خشونتها و تبعیضها علیه کودکان بایستند و اجرای واقعی و الزامآور کنوانسیون حقوق کودک بویژه مقاوله نامه 182سازمان جهانی کار را در همه کشورها پیگیری کنند. پدیدههای تلخی همچون کار اجباری کودکان، ازدواج زودهنگام، بهرهکشی اقتصادی، سوءاستفاده جنسی و استفاده نظامی از کودکان در جنگها، لکه ننگی بر پیشانی بشریت است که نیازمند عزم جهانی برای پایان دادن به آن است.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آموزههای دینی و انسانی، همواره بر تکریم مقام کودک و لزوم تربیت، آموزش و پرورش سالم و معنوی آنان تأکید دارد. تربیت کودکان سالم، آگاه و شاد، نیازمند توجه همگانی و ایجاد محیطی سرشار از محبت، عدالت و فرصتهای برابر است. وظیفه همه نهادها و دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که برای بهبود کیفیت زندگی کودکان تلاش کنند، بهویژه در زمینههایی چون آموزش رایگان، تغذیه سالم، دسترسی به خدمات بهداشتی، و حمایت از خانوادههای کارگری که در تأمین نیازهای اولیه فرزندانشان با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، با درک جایگاه خانواده کارگری در جامعه و نقش مهم آنان در تربیت نسل آینده، بر ضرورت حمایت ویژه از کودکان کارگر و خانوادههای کمدرآمد تأکید دارد. باید قوانینی عادلانه و کارآمد در جهت رفع تبعیض، حمایت از کودکان آسیبپذیر، پیشگیری از کار کودک و تأمین آیندهای امن برای آنان تدوین و اجرا شود.
در این روز، همچنین یاد و خاطره هزاران کودک مظلوم و بیگناهی را گرامی میداریم که در اثر جنگهای تحمیلی، اشغالگریها و درگیریهای بیرحمانه در جهان جان خود را از دست دادهاند؛ از جمله کودکان شهید ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس بویژه جنگ تحمیلی دوازده روزه که قربانی اهداف شوم صهیونیست و دشمنان سنگدل میهن عزیزمان بودند.
به امید روزی که هیچ کودکی در جهان از تبعیض، فقر، جنگ و خشونت رنج نبرد و جهانی عاری از درد و پر از لبخند و امید برای همه کودکان زمین ساخته شود.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، در کنار همه انسانهای آزاده و دغدغهمند، بر این باور است که آینده روشن و انسانی، تنها با حفظ کرامت و حقوق کودکان امکانپذیر است.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران