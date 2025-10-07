ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻠﯿﻤﺮﯼ ﺩﺭ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ کشور

در این نامه شفافیت در اطلاع‌رسانی رخدادها، تصمیمات، برنامه‌ها و رویه‌های اجرایی را، به‌ویژه در حوزه پلیمرها، زمینه‌ساز رشد پایدار و بهره‌مندی بهینه از ظرفیت‌های این صنعت دانسته و با اشاره به سیاست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در هدف‌گذاری صادرات مواد اولیه از بستر بورس‌های کالایی آورده است: انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از این رویکرد حمایت می‌کند، چرا که این سیاست می‌تواند شفافیت قیمت‌های صادراتی را به عنوان رکن اساسی نرخ‌گذاری در بورس کالا تضمین کند.

رییس انجمن پلیمر با ابراز امیدواری نسبت به تداوم و توسعه این روند در دولت چهاردهم تداوم یابد و توسعه تأکید شده است: تمرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استفاده از ظرفیت و تجربه بزرگان صنعت پلیمر در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، طی هفته‌های اخیر بازخورد مثبتی در میان فعالان این صنعت داشته است.

در نامه رییس انجمن پلیمر با اشاره به این که بسیاری از کارآفرینان، آمادگی خود را برای حضور در هیأت‌امنای واحدهای آموزشی و مشارکت در توسعه این رشته‌ها اعلام کرده‌اند.

در ادامه آمده است: تاکنون حمایت از این واحدهای آموزشی بیشتر در حد پشتیبانی و انتقال تجربه بوده است، اما استمرار این روند می‌تواند به تأمین نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز صنعت پلیمر کشور منتهی شود. انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در ادامه، ضمن تقدیر از تعامل واقعی وزارت تعاون با بخش خصوصی، اعلام کرده است که برای حمایت از توسعه آموزش‌ها و ورود آموزشگاه‌ها و هنرستان‌ها به فاز تولید و توسعه، آمادگی کامل دارد.

در این نامه همچنین آمده است: پیرو اجرای بخشنامه اخیر، شاهد گرایش واحدهای صنعتی زیرمجموعه وزارت تعاون به خرید و تأمین نیازهای تولیدی از داخل استان‌ها بوده‌ایم؛ اقدامی که به توسعه زنجیره تأمین محلی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) انجامیده و محرکی مؤثر برای صنعت پلیمر محسوب می‌شود.

در پایان، این انجمن با اشاره به بند ۶ بخشنامه یادشده، محدود کردن هزینه‌کرد منابع مالی و اعتبارات مسئولیت اجتماعی به آموزش‌وپرورش و سازمان فنی‌وحرفه‌ای همان شهرستان یا استان را اقدامی درست دانسته و از آن حمایت کرده است.