مرگ کارگر مصدوم پیک موتوری بعد از ۵ ماه بیهوشی
کارگر پیک موتوری که حدود پنج ماه پیش بر اثر برخورد با دو موتور سوار دیگر به شدت زخمی شده و به کما رفته بود، روز یکشنبه در بیمارستان جان باخت.
به گزارش ایلنا؛ یک کارگر پیک موتوری که اردیبهشت ماه سال جاری حین انجام کار، بر اثر برخورد ناگهانی با دو موتور سوار تحت تعقیب در شرق تهران مصدوم وبه کما رفته بود، روز یکشنبه بعد از گذشت حدود ۵ ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت.
از قرار معلوم، کارگر جان باخته حدود ۲۳ سال سن داشت و پرونده مرگ وی از سوی مراجع قضایی و انتظامی در دست پیگیری است.