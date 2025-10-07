خبرگزاری کار ایران
مرگ کارگر مصدوم پیک موتوری بعد از ۵ ماه بیهوشی

مرگ کارگر مصدوم پیک موتوری بعد از ۵ ماه بیهوشی
کد خبر : 1696879
کارگر پیک موتوری که حدود پنج ماه پیش بر اثر برخورد با دو موتور سوار دیگر به شدت زخمی شده و به کما رفته بود، روز یکشنبه در بیمارستان جان باخت.

به گزارش ایلنا؛ یک کارگر پیک موتوری که اردیبهشت ماه سال جاری حین انجام کار، بر اثر برخورد ناگهانی با دو موتور سوار تحت تعقیب در شرق تهران مصدوم وبه کما رفته بود، روز یکشنبه بعد از گذشت حدود ۵ ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. 

از قرار معلوم، کارگر جان باخته حدود ۲۳ سال سن داشت و پرونده مرگ وی از سوی مراجع قضایی و انتظامی در دست پیگیری است.

 

انتهای پیام/
