مرگ کارگر مصدوم پیک موتوری بعد از ۵ ماه بیهوشی

به گزارش ایلنا؛ یک کارگر پیک موتوری که اردیبهشت ماه سال جاری حین انجام کار، بر اثر برخورد ناگهانی با دو موتور سوار تحت تعقیب در شرق تهران مصدوم وبه کما رفته بود، روز یکشنبه بعد از گذشت حدود ۵ ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت.

از قرار معلوم، کارگر جان باخته حدود ۲۳ سال سن داشت و پرونده مرگ وی از سوی مراجع قضایی و انتظامی در دست پیگیری است.

انتهای پیام/