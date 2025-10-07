خبرگزاری کار ایران
آخرین اخبار از زمان واریز معوقات فروردین بازنشستگان

کد خبر : 1696859
تامین اجتماعی در حال تامین منابع برای واریز معوقات گروهی از بازنشستگان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تا امروز معوقات فروردین حداقل‌بگیران و بازماندگان تامین اجتماعی پرداخت شده اما معوقات ۲۰ درصد بازنشستگان این صندوق که حدود یک میلیون نفر هستند و بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، هنوز واریز نشده است.

قرار بود معوقات فروردین این گروه از بازنشستگان بعد از پرداخت حقوق شهریور واریز شود که ظاهراً به دلیل محدودیت‌های مالی و کاهش منابع وصولی سازمان در ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌ها، پرداخت آن به به وصول ۷۰ همت طلب سازمان از دولت منوط شده است که این امر در مراحل پایانی‌ست.

پیگیری‌های ایلنا نشان می‌دهد که احتمال دارد این معوقات همراه حقوق مهرماه پرداخت شود.

بازنشستگان انتظار دارند هرچه زودتر مطالبات فروردین خود را دریافت کنند؛ آن‌ها می‌گویند تاخیر در واریز معوقات، قدرت خرید و ارزش واقعی آن را کاهش می‌دهد. 

 

 

 

