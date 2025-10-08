تداوم مشکلات بیمهای کارگران ماشینآلات کرج/ در بیمارستانهای ملکی هم ما را نمیپذیرند!
کارگران ابنیه فنی راهآهن ماشینآلات کرج برای استفاده از مزایای بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی همچنان با مشکل مواجه هستند.
یکی از کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن ماشینآلات کرج در این باره به ایلنا گفت: با گذشت چندین ماه از رسانهای شدن مشکلات بیمهای کارگران ابنیه فنی راهآهن ماشین آلات کرج، هنوز هیچ نهادی به مشکلات ما رسیدگی نکرده است.
او با بیان اینکه در حال حاضر سه ماه حق بیمه او و سایر همکارانش به تامین اجتماعی پرداخت نشده است گفت: پیش از این حق بیمه کارگران ابنیه فنی ماشین آلات کرج ۴ ماه به تاخیر افتاده بود که کارفرما اخیرا یک ماه آن را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است.
به گفته وی؛ تداوم مشکلات بیمهای باعث شده تعدادی از همکاران از چند ماه پیش برای دریافت خدمت درمانی در بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی با مشکل روبرو شوند.
این کارگر ابنیه فنی ماشین آلات کرج در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه جدا از مطالبات بیمه، دستمزد نیز با تاخیر پرداخت میشود، اظهار کرد: علیرغم اینکه موضوع معوقات مزدی و بیمهایمان را مرتب در رسانههای جمعی مطرح میکنیم تا به گوش مسئولان برسد اما هیچ گوش شنوایی نیست و کسی اهمیت نمیدهد.