به گزارش خبرنگارایلنا، منابع کارگری در معدن زغال‌سنگ چشمه پودنه گفتند: یکی از کارگران معدنچی واحد استخراج حین انجام کار، به دلایل نامعلومی جان خود را از دست داد.

بر پایه این اطلاعات، فرد جانباخته از کارگران واحد اسخراج معدن زغال‌سنگ چشمه پودنه بوده است که از قرار معلوم به دلیل رعایت نشدن نکات ایمنی حین کار دچار حادثه مرگ شده است.

منابع کارگری می‌گویند این حادثه در معدن زغال سنگ چشمه پودنه در روز۱۲ مهر ۱۴۰۴بعد از حدودا ۱۳ روز از سالروز حادثه مرگ ۵۳ کارگر معدنچی طبس رخ داده به همین دلیل به نظر می‌رسد در طول یکسال گذشته علیرغم استمرار مرگ کارگران معدن، مسئولان از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران معدن صیانت نکرده‌اند.

به گفته وی؛ هر چند علت وقوع حادثه در دست بررسی است اما پیش از این نیز در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ شاهد مرگ یک کارگر راننده در معدن مس میدوک شهر بابک در استان کرمان بودیم که این کارگر بر اثر برخورد خودرو با یک دستگاه کامیون دامپ تراک (کامیونهای غول پیکر) جان خود را از دست داد.

