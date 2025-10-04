به گزارش خبرنگار ایلنا، در حال حاضر ۵۷ درصد جمعیت شهرستان چالوس تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند. گفته می‌شود تامین اجتماعی در اقدامی قانونی ۲۸۰ میلیارد ریال از مطالبات معوق خود را از شهرداری چالوس اخذ کرده و متعاقباً عوامل شهرداری در اقدامی نامتعارف محل ورود و خروج تامین اجتماعی را تخریب و خدمت رسانی به بیمه شدگان را مختل کرده‌اند.

نصرالله دریابیگی با اشاره به رسالت سنگین تامین اجتماعی در ارایه خدمات متنوع به دهها میلیون بیمه شده اعم از کارگران و بازنشستگان، اقدام شهرداری چالوس در خسارت زدن به اموال بیمه شدگان را به دور از قانون دانست و گفت: امروز بسیاری از مشکلات پیش روی تامین اجتماعی در بحث خدمت رسانی به خانواده شریف کارگران و بازنشستگان به دلیل مطالبات معوق این سازمان از نهادها و سازمان‌هایی همچون شهرداری‌هاست و تعجب می‌کنیم که شهرداری چالوس به جای پرداخت بدهی‌های خود، مبادرت به تخریب پیاده‌راه و معبر عمومی رفت و آمد بازنشستگان کرده است.

نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان گفت: دولت بزرگترین بدهکار با حدود ۱۰۰۰ همت است و در درجه بعدی کارفرمایان ایران بیش از ۷۰۰ همت به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارند و بسیاری از مشکلات بیمه شدگان و بازنشستگان از قبیل معوقات درمان، کمبود خدمات و تاخیر در پرداختها و.... ناشی از عدم همکاری دولت و کارفرمایان ایران است.

وی از تمامی مسئولان و نهادهای ناظر در شهرستان چالوس، خواستار ورود به این پرونده و رسیدگی به موضوع شده و از مسئولان شهرداری هم خواسته که ضمن بررسی مساله؛ از بیمه شدگان شهرستان دلجویی و عذرخواهی کنند.

