معاون درمان تامین اجتماعی:
نباید مجبور به خرید بیمه تکمیلی برای بازنشستگان باشیم
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوههای مدیریتی حوزه سلامت به دلیل محدودیتهای منابع و افزایش تقاضای خدمات درمانی، بر لزوم بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای خدمترسانی به بیمهشدگان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،شهرام غفاری در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل موسسه خدمات درمانی تامین اجتماعی البرز (بیمارستان فوق تخصصی البرز) که با حضور مدیر کل درمان مستقیم سازمان، مدیر درمان تامین اجتماعی استان، اعضای هیات مدیره موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت البرز و جمعی از پزشکان و پرسنل بیمارستان برگزار شد، وضعیت کنونی نظام سلامت کشور را «نامطلوب» توصیف کرد و گفت: شرایط اقتصادی بر رفتار جامعه تاثیر گذاشته و توان مالی مردم برای مراجعه به مراکز خصوصی کاهش یافته است. در نتیجه، تقاضا برای خدمات رایگان در مراکز تامین اجتماعی به طور چشمگیری افزایش یافته و این امر وظیفه سنگینتری بر دوش ما نهاده است.
وی با اشاره به چالشهای سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: ما با ۸۰ بیمارستان و بیش از ۱۱ هزار تخت فعال، بزرگترین شبکه درمانی کشور را داریم، اما در مقاطعی مجبور به خرید بیمه تکمیلی برای بازنشستگان شدهایم؛ این در حالی است که سازمانی با این ظرفیت، نباید به چنین اقدامی روی آورد. غفاری این وضعیت را به «خرید نان از همسایه در حالی که نانوایی خودمان فعال است» تشبیه کرد و افزود: باید شیوههای مدیریتی را با توجه به جغرافیا و منابع فعلی بازتعریف کنیم؛ چرا که رفتارهای گذشته دیگر پاسخگوی تقاضای امروز نیست.
معاون درمان تامین اجتماعی نرخ اشغال تختهای بیمارستانها را حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که یک سوم بیماران بستری، نیازی به تخت ندارند و میتوانند در بخش سرپایی درمان شوند. با بازتعریف فرآیندها، میتوانیم بدون هزینه اضافی، تا ۲۵ درصد ظرفیت بیشتری ایجاد کنیم.
وی پیشنهاد داد: ظرفیتهای Day Care را گسترش دهیم و برای بازنشستگان، خدمات را در مراکز خودمان بدون پرداخت از جیب ارائه دهیم تا از هدررفت منابع در بیمههای تکمیلی جلوگیری شود.
غفاری با انتقاد صریح از ایجاد هزینه مضاعف و خارج از قانون بر بیماران، بر تکریم و کاهش هزینه بیماران در نظام سلامت تاکید کرد و گفت: خوشبختانه پزشکان و کادر درمانی سازمان به دلیل ماهیت اجتماعی و جامعه تحت پوشش این سازمان که عموما از اقشار زحمتکش و کارگران عزیز هستند، نگرش خدمت رسانی حداکثری را دارند و با تاکید مدیر عامل سازمان با اقدامات خارج از قواعد و مقررات که به زیان بیماران باشد مدارا نمیکنیم؛ اگر پزشکی رفتاری خارج از مقررات داشته باشد یا به نحوی سبب ایجاد هزینه مازاد بر بیماران بشود، حتی اگر بهترین متخصص باشد، باید برود.
وی ضمن تقدیر از پزشکان و کادر درمانی سازمان تامین اجتماعی گفت: کادر درمان همواره در شرایط سخت یاری گر و دست گیر بیماران بوده اند، نمونه آن را در ایام همه گیری کرونا شاهد بودیم.
او از مدیران جدید خواست موضوع خدمت رسانی و کاهش هزینه بیماران را به عنوان خط قرمز جدی بگیرند. او افزود: در بیمارستان البرز که نرخ اشغال بالایی دارد، اما تقاضای خارج از ظرفیت نیز وجود دارد، باید با جذب پزشکان تماموقت یا پارهوقت متعهد، خدمات را گسترش دهیم.
وی با اشاره به بدهی ۸ ماهه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی و مشکلات مربوطه هشدار داد: تمام تلاش سازمان بر این است که بتواند با دریافت بخشی از طلب های سازمان از دولت این بدهی ها را بروز رسانی نماید . شرایط بحرانی است و بدون بازتعریف، تحول واقعی رخ نمیدهد.
غفاری خطاب به هیات مدیره بیمارستان البرز گفت: از ظرفیت هیات مدیره برای چابکسازی استفاده کنید؛ مذاکرات باید بر پایه نیاز مردم باشد، نه دعواهای شخصی. اگر دعوت به خدمت بر سر نیاز مردم باشد، مشاجرهای شکل نمیگیرد؛ اما اگر خودمحوری باشد، دعوا تمامنشدنی است.
غفاری بر تعهدکادر درمان برای تحقق اهداف سازمان تاکید کرد و گفت: بیمارستان البرز نه تنها به بیمهشدگان این استان، بلکه به جمعیت قابل توجهی از تهران و استانهای همجوار خدمترسانی میکند.
او در پایان با قدردانی از زحمات حسین بابکان - مدیرعامل پیشین - و تبریک به مهدی ناقوسی آرزوی توفیق بر خدمت رسانی به بیماران را تأکید کرد.
ناقوسی نیز در این مراسم از حمایتهای معاون درمان سازمان تامین اجتماعی قدردانی کرد و خواستار توجه ویژه به نیازهای زیرساختی بیمارستان، از جمله تجهیزات جراحی و تاسیسات، شد.
وی افزود: با اصلاح نظام پرداخت و اجرای طرحهای انگیزشی، میتوانیم خدمات را بهبود دهیم.
ناقوسی همچنین بر لزوم کار تیمی و نقش کلیدی پرسنل، از نگهبان تا پزشکان، در کاهش استرس بیماران و ارتقای کیفیت خدمات تاکید کرد.
بیمارستان البرز، پیشانی درمان سازمان
طاهرخانی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه بیمارستان البرز به عنوان نماد درمان سازمان در منطقه، گفت: این بیمارستان با پذیرش یک میلیون و ۲۷۰ هزار بیمار در سال ۱۴۰۳، معادل ۵ تا ۶ بیمارستان دانشگاهی، نقش بیبدیلی در خدمترسانی دارد.
وی بر ضرورت هماهنگی و همافزایی بین بیمارستانهای ملکی سازمان و اجرای نظام ارجاع برای کاهش مراجعات غیرضروری تاکید کرد.
طاهرخانی از هیات مدیره بیمارستان البرز خواست با چابکسازی و استفاده از اختیارات موجود، زیرساختهای بیمارستان را تقویت کنند تا پاسخگوی حجم بالای تقاضا باشد.
نگاه جامع به درمان، کلید موفقیت
علی جهانی، نماینده معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استانها نیز در این مراسم با تقدیر از نجابت و کارآمدی دکتر بابکان، نگاه جامع و توسعهمحور دکتر غفاری را ستود.
وی گفت: درمان، اقتصاد و سلامت در هم تنیدهاند و برنامهریزی حرفهای میتواند اثربخشی خدمات را افزایش دهد.
جهانی با اشاره به جایگاه البرز به عنوان یکی از ۵ استان برتر در تعداد مستمریبگیران، بر ضرورت ارتقای استانداردهای بیمارستان در حوزههای کیفی و کمی تاکید کرد.
وی افزود: بیمارستان البرز میتواند الگویی برای سایر مراکز درمانی سازمان باشد و با اجرای طرحهای تحولی، به نگین درمان تامین اجتماعی تبدیل شود.
در پایان قلی شادبخش، رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان البرز و رئیس هیات مدیره موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت البرز نیز تمرکز بر نیازهای بیمهشدگان تاکید کرد وخواستار اجرای نظام ارجاع، تقویت زیرساختها، و استفاده از طرحهای انگیزشی برای افزایش رضایت پرسنل و بیماران شد.