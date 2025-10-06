انتقاد به مصاحبه سلیقهای و نتایج مخدوش/ مردودشدگان آزمون کفایتبخشی آموزش و پرورش چه میخواهند؟
داوطلبان آزمون کفایت بخشی آموزش و پرورش، نسبت به شیوه برگزاری و نتایج اعلامی سازمان جهاد دانشگاهی معترض بوده و خواهان اصلاحات جدی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سهشنبه هشتم مهر، جمعی از مردودین معترض آزمون کیفیت بخشی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان جهاد دانشگاهی برگزار شده، در اعتراض به نتایج اعلامی و مصاحبههای این آزمون تجمع کردند.
داوطلبان که همگی نسبت به رد شدن خود در آزمون کیفیت بخشی معترض بودند، به مسائل گزینشی و مصاحبه آزمون و تاثیر آن در پذیرش و همچنین مغشوش بودن نتایج آزمون کتبی انتقاد دارند.
یکی از مردودین معترض در گفتگو با ایلنا بیان کرد: یکی از مطالب ما که در تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران منعکس شد، این بود که چگونه دو نمره مختلف برای یک امتحان کتبی میتواند وجود داشته باشد.
وی افزود: ما با کمک سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اقدام به بررسی ۲۰ کارنامه و آزمون کتبی با حضور نماینده مردودین، نماینده آموزش و پرورش و نماینده جهاد دانشگاهی و نمایندگان پیگیر کمیسیون آموزشی مجلس کردیم که مشخص شد حداقل ۱۵ مورد آنها مشکل جدی داشته و آزمون با نتیجه آن همخوانی ندارد.
این مردود معترض به آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش گفت: علاوه بر اینها اعمال سلیقه در مصاحبهها نیز به نحو تردیدبرانگیزی در رد شدن بسیاری از دوستان ما موثر بوده است. ما مواردی را دیدیم که فرد رتبه نخست آزمون کتبی بوده اما به نحو عجیبی از نظر رتبه مصاحبه از آخرین فرد قبول شده هم پایینتر آمده است، که از نظر منطقی این موضوع صحیح نیست. علاوه بر این، موارد زیادی مطرح شده که حاکی از مصاحبه سلیقهای بوده که همکاران ما به آن نیز اعتراض داشتند. پیگیری و مطالبهگری ما در این شرایط ادامه خواهد داشت تا به حق خود برسیم. ما یکسال است که پیگیر این ماجرا هستیم، در این یک سال زحمات بسیار کشیدهایم.