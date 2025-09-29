بازدید نمایندگان سندیکاهای کارگری ترکیه از ایلنا

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان تشکل‌های کارگری ترکیه از جمله مسئولان کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه (ممورسن) و کنفدراسیون بین المللی کارگران (ILC) از مجموعه خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازدید کردند.

در این دیدار که با حضور علی یالچین (دبیرکل کنفدراسیون سندیکاهای کارگری ترکیه {ممورسن}) و حمزه اوکسوس (دبیرکل ILC) و همچنین علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) برگزار شد، هیات ترکیه‌ای از بخش‌ها و سرویس‌های خبری مختلف خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازدید کردند.

علی یالچین دبیرکل کنفدراسیون ممور-سن، اظهار کرد: در سطح تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌ها، هیچ تشکیلاتی را مانند خانه کارگر ایران، دارای امکانات و تشکیلات رسانه‌ای و ایجاد کننده رسانه‌های مختلف از قبیل ایلنا، روزنامه کار و کارگر و.. ندیدیم. این بسیار ارزشمند است و امیدواریم ما نیز بتوانیم در ترکیه در این زمینه فعال‌تر شویم.

وی افزود: من بعد از شغل معلمی، مدیریت آژانس خبری را داشتم و به عنوان معاون یک رسانه فعال بودم. بیشتر فعالیت‌های رسانه‌ای ما در حوزه سندیکاها و مشکلات اقتصادی کارگران و اصناف بود. با این وجود وقتی که می‌بینیم تشکل‌های کارگری ایران و از جمله خانه کارگر به این حوزه اهمیت می‌دهند، خوشحال هستیم و آن را لایق تقدیر می‌دانیم.

