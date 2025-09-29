به گزارش ایلنا، سیدعلیرضا عظیمی پور، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، هلدینگ چندرشته‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، از طی شدن موفقیت‌آمیز مراحل فرآیند پذیرش و کسب موافقت هیات پذیرش بورس تهران خبر داد.

این مقام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبای صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام این خبر گفت: «در یک گام تاریخی و در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم و صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا (آصیکو) در مسیر اصلاح ساختار بنگاه‌داری خود، با کسب موافقت هیأت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار، وارد فرآیند درج نماد و سپس عرضه اولیه شده است.»

وی با تبریک این دستاورد ارزشمند به محضر بازنشستگان معزز کشوری به عنوان سهامداران اصلی و ذینفعان کلیدی آتیه صبا، خاطرنشان کرد: «آنچه امروز عملی شد، تحقق یکی از وعده‌های اصلی ما در راستای افزایش شفافیت، پاسخگویی و صیانت از ذخایر بازنشستگان است».

وی خطاب به بازنشستگان عزیز کشوری اظهار داشت: از بدو ورودم به آتیه صبا، ماموریت ورود به بورس از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سهامدار ۱۰۰ درصدی به اینجانب سپرده شده و مقرر گردید که هلدینگ آتیه صبا در جهت شفافیت بیشتر و اصلاح ساختار قدم بردارد و سرمایه‌های شما در بستری امن و تخصصی مدیریت شود و امروز با پذیرش در بورس تهران، این گام بزرگ عملیاتی شده است. »

مدیرعامل آتیه صبا با تأکید بر اهمیت این رخداد افزود: «بورسی‌شدن، ما را ملزم به رعایت بالاترین استانداردهای حاکمیت شرکتی، افشای منظم اطلاعات در سامانه کدال و پاسخگویی روزانه به بازار خواهد کرد. و این موضوع علاوه بر ارتقای شفافیت، انضباط مالی و کارایی مدیریتی را در مجموعه نهادینه می‌سازد.»

مدیرعامل آتیه صبا تاکید کرد: «ورود آصیکو به بورس، گامی اساسی در مدیریت حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری شفاف است. ضمن آنکه منابع ناشی از فروش بخشی از سهام می‌تواند مجدد تبدیل به سرمایه گذاریهای جدید در صندوق بازنشستگی کشوری گردد».

عظیمی‌پور اظهار داشت: «از امروز، فرآیند درج نماد شروع شده و در کمترین زمان ممکن فرآیند IPO نهایی خواهد شد و امیدوارم در روزهای خوب بازار شاهد کشف اولین قیمت سهم بر روی تابلو بورس باشیم.».

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: «این موفقیت بزرگ بی‌تردید مرهون رهنمودها و حمایت‌های راهبردی مدیرعامل مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است. همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی و همدلی همکاران پرتلاش من در آتیه صبا، موتور محرک به ثمر رسیدن این دستاورد بود. در کنار آن، نقش‌آفرینی مشاور پذیرش آتیه صبا، تکمیل‌کننده این فرآیند شد و همه این عوامل در کنار هم زمینه‌ساز تحقق این دستاورد ارزشمند گردید. دست یکان‌یکان آنان را به گرمی می‌فشارم و صمیمانه قدردان همت بلند، همراهی خالصانه و کوشش‌های بی‌وقفه‌شان هستم.»

