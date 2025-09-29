خبرگزاری کار ایران
یک هلدینگ صندوق کشوری وارد بورس می‌شود

یک هلدینگ صندوق کشوری وارد بورس می‌شود
ورود هلدینگ آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری با تایید هیات بورس به بازار سرمایه پذیرفته شد.

به گزارش ایلنا، سیدعلیرضا عظیمی پور، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، هلدینگ چندرشته‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، از طی شدن موفقیت‌آمیز مراحل فرآیند پذیرش و کسب موافقت هیات پذیرش بورس تهران خبر داد.

این مقام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبای صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام این خبر گفت: «در یک گام تاریخی و در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم و صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا (آصیکو) در مسیر اصلاح ساختار بنگاه‌داری خود، با کسب موافقت هیأت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار، وارد فرآیند درج نماد و سپس عرضه اولیه شده است.» 

وی با تبریک این دستاورد ارزشمند به محضر بازنشستگان معزز کشوری به عنوان سهامداران اصلی و ذینفعان کلیدی آتیه صبا، خاطرنشان کرد: «آنچه امروز عملی شد، تحقق یکی از وعده‌های اصلی ما در راستای افزایش شفافیت، پاسخگویی و صیانت از ذخایر بازنشستگان است». 

وی خطاب به بازنشستگان عزیز کشوری اظهار داشت: از بدو ورودم به آتیه صبا، ماموریت ورود به بورس از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سهامدار ۱۰۰ درصدی به اینجانب سپرده شده و مقرر گردید که هلدینگ آتیه صبا در جهت شفافیت بیشتر و اصلاح ساختار قدم بردارد و سرمایه‌های شما در بستری امن و تخصصی مدیریت شود و امروز با پذیرش در بورس تهران، این گام بزرگ عملیاتی شده است. »

مدیرعامل آتیه صبا با تأکید بر اهمیت این رخداد افزود: «بورسی‌شدن، ما را ملزم به رعایت بالاترین استانداردهای حاکمیت شرکتی، افشای منظم اطلاعات در سامانه کدال و پاسخگویی روزانه به بازار خواهد کرد. و این موضوع علاوه بر ارتقای شفافیت، انضباط مالی و کارایی مدیریتی را در مجموعه نهادینه می‌سازد.» 

مدیرعامل آتیه صبا تاکید کرد: «ورود آصیکو به بورس، گامی اساسی در مدیریت حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری شفاف است. ضمن آنکه منابع ناشی از فروش بخشی از سهام می‌تواند مجدد تبدیل به سرمایه گذاریهای جدید در صندوق بازنشستگی کشوری گردد». 

عظیمی‌پور اظهار داشت: «از امروز، فرآیند درج نماد شروع شده و در کمترین زمان ممکن فرآیند IPO نهایی خواهد شد و امیدوارم در روزهای خوب بازار شاهد کشف اولین قیمت سهم بر روی تابلو بورس باشیم.». 

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: «این موفقیت بزرگ بی‌تردید مرهون رهنمودها و حمایت‌های راهبردی مدیرعامل مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است. همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی و همدلی همکاران پرتلاش من در آتیه صبا، موتور محرک به ثمر رسیدن این دستاورد بود. در کنار آن، نقش‌آفرینی مشاور پذیرش آتیه صبا، تکمیل‌کننده این فرآیند شد و همه این عوامل در کنار هم زمینه‌ساز تحقق این دستاورد ارزشمند گردید. دست یکان‌یکان آنان را به گرمی می‌فشارم و صمیمانه قدردان همت بلند، همراهی خالصانه و کوشش‌های بی‌وقفه‌شان هستم.»

 

