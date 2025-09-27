حضور معاون وزیر کار در نمایشگاه الکامپ
به گزارش ایلنا، در دومین روز از نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴، «جواد رضوی» معاون توسعه منابع و مدیریت، و «مهدی یوسفزاده» رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از غرفه متمرکز این وزارتخانه بازدید کردند.
«جواد رضوی» در جریان این بازدید با بیان اینکه خدمت، خلق ارزش برای ذینفعان است اظهار کرد: سنجش رضایت مردم، محور بهبود خدمات است.
وی تاکید کرد: هوشمندسازی، دسترسی عادلانه و کمخطا را تضمین کرده، دادههای تمیز برای تصمیمگیری تولید و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
مهدی یوسفزاده نیز با اشاره به اهمیت امنیت سایبری در توسعه خدمات دیجیتال، خاطرنشان کرد: «امنیت سایبری، ستون اصلی توسعه سامانههای دیجیتال خدمات رفاهی است.
وی تاکید کرد: یکپارچهسازی دادهها، دسترسی سریع و شفاف به خدمات وزارت تعاون را تضمین میکند و هدف ما ایجاد اکوسیستم دیجیتال امن برای ارائه خدمات به بیش از ۸۰ میلیون کاربر ایرانی است.»
وی افزود: «الکامپ بستری برای تبادل دانش و توسعه فناوریهای است.»
غرفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای اولین بار با هماهنگی سازمانهای تابعه برپا شده است، مجموعهای از خدمات دیجیتال این وزارتخانه را به نمایش گذاشته است. این خدمات شامل سامانههای آنلاین سازمان تأمین اجتماعی، پلتفرمهای آموزشی سازمان فنی و حرفهای، فناوریهای نوین سازمان بهزیستی، خدمات بانکی بانکهای رفاه و توسعه تعاون، سامانههای اشتغال نظیر صدور مجوز مشاغل خانگی و جستجوی شغل، و همچنین خدمات برخط کالابرگ الکترونیکی و یارانه میشود.
نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۶۰۰ شرکت دانشبنیان و استارتآپ، بهعنوان یکی از بزرگترین رویدادهای فناوری کشور، تا ششم مهرماه ادامه دارد. غرفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شعار «سرمایهگذاری هوشمند، توسعه پایدار» پذیرای بازدیدکنندگان و علاقهمندان به نوآوریهای دیجیتال است.