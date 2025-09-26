به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد ، " محمد چکشیان" در سفر به استان یزد اظهارکرد: این استان همواره در این عرصه پیشگام بوده به طوری که در سال ۱۴۰۰ کارفرمایان استان برای احداث نزدیک به ۵۲ هزار واحد مسکن کارگری پای کار آمدند.

چکشیان افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب تفاهم‌نامه جدید با وزارت راه و شهرسازی، برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در سطح کشور برنامه‌ریزی کرده که بخش مهمی از آن به یزد اختصاص یافته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون تأکید کرد: مسکن مهم‌ترین دغدغه معیشتی کارگران است. اگر این طرح به صورت پایدار دنبال شود، می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات معیشتی جامعه کارگری را برطرف کند.

چکشیان در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه کارگری اشاره کرد و گفت:سه محور اصلی در بیانات معظم‌له همواره تکرار و تاکید شده است؛ فرهنگ کار، مهارت‌آموزی و معیشت کارگران. هیچ کارشناس و مسئولی در کشور به اندازه ایشان به موضوع فرهنگ کار نپرداخته است. بنابراین ما موظفیم با الهام از این رهنمودها، برای بهبود کیفیت زندگی کارگران و افزایش بهره‌وری نیروی کار، گام‌های عملی برداریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین استان یزد را از استانهای پیشرو و موفق در حوزه ورزش کارگری خواند .

