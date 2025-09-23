در نامهای خطاب به وزیر کار مطرح شد:
قراردادهای کوتاه مدت حذف شود/ بیکاری کارگران در آستانه بازنشستگی
جمعی از کارگران معترض به قراردادهای موقت کار در نامهای به وزیر کار خواستار رسیدگی به این موضوع و تلاش برای بهبود وضعیت امنیت شغلی در کشور شدند.
به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران کشور با تاکید بر ضرورت تلاش دولت برای افزایش امنیت شغلی و پایان دادن به قراردادهای بسیار کوتاهمدت در واحدهای تولیدی و اقتصادی، از ضرورت حمایت از قراردادهای دائمی و بلندمدت، نامهای را خطاب وزیر کار تنظیم کردند.
این نامه سرگشاده که در پلتفرم کارزار منتشر شده و به امضای نزدیک به هزار نفر رسیده، خواستار رفع ضعف قوانین در این حوزه شده است.
در این نامه آمده است:
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
احتراما به استحضار میرساند انعقاد قراردادهای کار کوتاهمدت، موجب بروز مشکلات متعددی برای کارگران شده است. بسیاری از کارفرمایان با بهرهگیری از قِبَل این ضعف قانونی، از ادامه همکاری کارگران با سابقهای که به دوران بازنشستگی نزدیک میشوند خودداری میکنند. متاسفانه، این موضوع منجر به کنار گذاشته شدن کارگران با سابقه، بدون برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی و با مشکلات متعدد مالی و جسمی میشود.
با توجه به اینکه قراردادهای کوتاهمدت عملاً امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران را به خطر انداخته است، ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی درخواست میکنیم نسبت به حذف امکان انعقاد قرارداد کوتاهمدت میان کارگر و کارفرما اقدام فرمایید تا بدین وسیله شرایط مناسبتری برای تامین حقوق کارگران و برقراری عدالت اجتماعی فراهم گردد.