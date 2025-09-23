خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نامه‌ای خطاب به وزیر کار مطرح شد:

قراردادهای کوتاه مدت حذف شود/ بیکاری کارگران در آستانه بازنشستگی

قراردادهای کوتاه مدت حذف شود/ بیکاری کارگران در آستانه بازنشستگی
کد خبر : 1689820
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از کارگران معترض به قراردادهای موقت کار در نامه‌ای به وزیر کار خواستار رسیدگی به این موضوع و تلاش برای بهبود وضعیت امنیت شغلی در کشور شدند.

به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران کشور با تاکید بر ضرورت تلاش دولت برای افزایش امنیت شغلی و پایان دادن به قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت در واحدهای تولیدی و اقتصادی، از ضرورت حمایت از قراردادهای دائمی و بلندمدت، نامه‌ای را خطاب وزیر کار تنظیم کردند. 

این نامه سرگشاده که در پلتفرم کارزار منتشر شده و به امضای نزدیک به هزار نفر رسیده، خواستار رفع ضعف قوانین در این حوزه شده است. 

در این نامه آمده است: 

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

احتراما به استحضار می‌رساند انعقاد قراردادهای کار کوتاه‌مدت، موجب بروز مشکلات متعددی برای کارگران شده است. بسیاری از کارفرمایان با بهره‌گیری از قِبَل این ضعف قانونی، از ادامه همکاری کارگران با سابقه‌ای که به دوران بازنشستگی نزدیک می‌شوند خودداری می‌کنند. متاسفانه، این موضوع منجر به کنار گذاشته شدن کارگران با سابقه، بدون برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی و با مشکلات متعدد مالی و جسمی می‌شود. 

با توجه به اینکه قراردادهای کوتاه‌مدت عملاً امنیت شغلی و حقوق قانونی کارگران را به خطر انداخته است، ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی درخواست می‌کنیم نسبت به حذف امکان انعقاد قرارداد کوتاه‌مدت میان کارگر و کارفرما اقدام فرمایید تا بدین وسیله شرایط مناسب‌تری برای تامین حقوق کارگران و برقراری عدالت اجتماعی فراهم گردد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی