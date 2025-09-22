ثبت درخواست پاداش تحصیلی فرزندان بازنشستگان صندوق نفت
روند ثبت درخواست پاداش تحصیلی فرزندان بازنشستگان صندوق نفت آغاز شد.
به گزارش ایلنا، نحوه و ضوابط ثبت تقاضای پاداش تحصیلی فرزندان ممتاز بازنشستگان صنعت نفت برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳ اعلام شد.
صندوق نفت اعلام کرده است: متقاضیان میتوانند شرایط و ضوابط، فرمها و اطلاعیهها مربوط به پاداش تحصیلی فرزندان را از طریق فایلهای پیوست مشاهده و دریافت کنند.
همچنین برای ثبت تقاضای خود از طریق سامانه سما (اینـــــجا) و مراجعه به دفاتر نمایندگی مربوطه اقدام نمایند.
حائزین شرایط پس از تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز، میتوانند به دو صورت: ۱- غیرحضوری از طریق سامانه شخصی کاربری خود در سما ۲- از طریق مراجعه به دفاتر نمایندگی ثبت این خدمت را انجام دهند.
صندوق نفت سایر جزئیات و ضوابط را به شرح ذیل ارائه داده است:
ضوابط پاداش تحصیلی فرزندان بازنشستگان