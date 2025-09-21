به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۳۰ شهریورماه) یک مورد آتش‌سوزی در واحد انبار و تولید کارخانه فوم روستای بیدگنه ملارد رخ داد که این آتش‌سوزی با مصدومیت جزئی یک کارگر پس از چند ساعت مهار شد.

طبق گزارش یک منبع کارگری؛ مصدوم به صورت سرپایی مداوا شده است و خسارات مالی به دو سوله انبار و بخش تولید این کارخانه وارد شده است.

به گفته وی؛ علت حادثه در دست بررسی‌ست.

انتهای پیام/