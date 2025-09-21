آتشسوزی کارخانه فوم «بیدگنه ملارد»/ مصدومیت جزئی یک کارگر
صبح امروز در کارخانه فوم روستای بیدگنه ملارد آتشسوزی رخ داد که این آتشسوزی منجر به مصدومیت جزئی یک کارگر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۳۰ شهریورماه) یک مورد آتشسوزی در واحد انبار و تولید کارخانه فوم روستای بیدگنه ملارد رخ داد که این آتشسوزی با مصدومیت جزئی یک کارگر پس از چند ساعت مهار شد.
طبق گزارش یک منبع کارگری؛ مصدوم به صورت سرپایی مداوا شده است و خسارات مالی به دو سوله انبار و بخش تولید این کارخانه وارد شده است.
به گفته وی؛ علت حادثه در دست بررسیست.