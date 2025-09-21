تهدید امنیت شغلی کارگران «ذوب آهن شاهرود»/ معوقات پرداخت نشد!

یکی از کارگران کارخانه ذوب آهن شاهرود به خبرنگار ایلنا گفت: از مدت‌ها پیش، بخشی ازخطوط تولید کارخانه دوب آهن شاهرود واقع در استان سمنان به دلیل قطعی مکرر برق متوقف شده و به دلیل کاهش تولید، حدود ۳۰۰کارگر شاغل در این واحد، نگران از دست دادن شغل خود هستند.

این فعال کارگری با اشاره به اشتغال حدود ۳۰۰کارگر در این واحد صنعتی، گفت: اخیراً حدود ۸۰نفر از کارگران شغل خودرا از دست داده و سایر کارگران نیز امنیت شغلی خود را در مخاطره می‌بینند.

این فعال کارگری اضافه کرد: نیروهای بیکار شده عمدتا از کارگران متخصص و کارآمد کارخانه بوده‌اند.

این کارگر درادامه با بیان اینکه مشکلات موجود در نتیجه قطعی مکرر برق و افزایش چندبرابری قیمت آن بوده است گفت: جدا از مشکل نبود امنیت شغلی؛ حدودا ۴ ماه حقوق و حدد شش ماه حق بیمه کارگران پرداخت نشده است.

به گفته این کارگر؛ مدیران شرکت ذوب آهن شاهروداز چند ماه پیش در تلاش هستند از طریق نهادهای دولتی مشکلی را که برای کارخانه و کارگرانش به وجود آمده، مرتفع کنند.

کارگران معتقدند؛ به طور کل مشکلات واحدهایی که بیشتر از دیگر کارخانه‌ها به برق نیاز دارند، بغرنج‌تر است و اگر همین روال ادامه یابد، قطعا فعالیت تعدادی زیادی از آن‌ها متوقف خواهد شد.

انتهای پیام/