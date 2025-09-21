خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت جسمی قرق‌بان رودباری/ پای ضارب به کابل برق گرفت و جان باخت!

آخرین وضعیت جسمی قرق‌بان رودباری/ پای ضارب به کابل برق گرفت و جان باخت!
ضارب کارگر قرق‌بان رودباری حین فرار در یکی از مخروبه‌های کارگاه پرورش ماهی حوالی روستای دیزکوه بر اثر حادثه برق گرفتگی جان باخت.

به گزارش ایلنا؛ ضارب «رضا رستمی» کارگر قرق بان رودباری که ظهر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه حین انجام ماموریت در منطقه جنگلی «اسکولک» رودبار مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه کمر مجروح شد بعد از چند روزدر یکی از مخروبه‌های یک کارگاه پرورش ماهی حوالی روستای دیزکوه رودبار، پای وی به کابل برق سه فاز رها شده و ناگهان جان باخت.

قرق بان «رضا رستمی» هم اینک در بیمارستان پورسینای رشت برای رسیدگی به آسیب پارگی کمر بر اثر اصابت چاقو بستری است. 

 

