به گزارش ایلنا؛ ضارب «رضا رستمی» کارگر قرق بان رودباری که ظهر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه حین انجام ماموریت در منطقه جنگلی «اسکولک» رودبار مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه کمر مجروح شد بعد از چند روزدر یکی از مخروبه‌های یک کارگاه پرورش ماهی حوالی روستای دیزکوه رودبار، پای وی به کابل برق سه فاز رها شده و ناگهان جان باخت.

قرق بان «رضا رستمی» هم اینک در بیمارستان پورسینای رشت برای رسیدگی به آسیب پارگی کمر بر اثر اصابت چاقو بستری است.

انتهای پیام/