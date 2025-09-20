سیدحمیدرضا کاظمی (نماینده مردم پلدختر در مجلس) طی نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار لرستان و جمعی از سرمایهگذاران و مدیران صنایع تبدیل بزرگ کشور گفت: در شهرستان پلدختر و معمولان حدود دو هزار و ۸۰۰ هکتار باغ انجیر وجود دارد که سالانه نزدیک به ۵۴ هزار تن محصول تولید میکنند. علاوه بر آن، این شهرستان بهدلیل شرایط گرمسیری، مرکز تولید صیفیجات و سبزیجات استان نیز به شمار میرود.
وی با بیان اینکه اختلاف قیمت محصول از سرِ زمین تا بازار بسیار بالاست، افزود: «انجیر را از کشاورز کیلویی ۲۰ هزار تومان خریداری میکنند، اما همان محصول در بازار تهران به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان میرسد. یک کشاورز یک سال زحمت میکشد اما سود اصلی نصیب دلالان میشود. این روند ناعادلانه باید متوقف شود.»
کاظمی با هشدار نسبت به اینکه بیتوجهی به مشکلات باغداران میتواند کشاورزان را به سمت کشت گیاهان ممنوعه سوق دهد، سه راهکار را مطرح کرد:
۱. ایجاد سردخانه برای جلوگیری از فساد سریع محصول.
۲. توسعه صنایع تبدیلی بهمنظور فرآوری و افزایش ارزش افزوده.
۳. برنامهریزی برای صادرات مستقیم از طریق فرودگاه خرمآباد به کشورهایی نظیر روسیه.
نماینده پلدختر و معمولان راهکار دیگر را تشکیل تعاونی باغداران عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر طرف قراردادها هزاران کشاورز هستند، اما اگر تعاونی شکل بگیرد، یک هیئتمدیره و مدیرعامل میتوانند به نمایندگی از باغداران فعالیت کنند. ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی میتوانند این فرایند را تسهیل کنند.»
کاظمی هدف اصلی این نشست را کمک به کشاورزان عنوان کرد و افزود: «سود حاصل از انجیر باید به جیب باغدار برسد، نه واسطهها و دلالان.»
این نشست با هدف تشریح طرح اتصال بنگاه های اقتصادی خرد و کلان «طاها» در رسته های مختلف صنعت از جمله صنایع گیاهان دارویی، پوشاک، کشاورزی و مواد غذایی که در وزارت رفاه در حال پیگیری است برگزار شد.