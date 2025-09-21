اعتراض بازنشستگان به خدمات ضعیف بیمه تکمیلی/ ۳ میلیون تومان هزینه آزمایش!

یکی از بازنشستگان کارگری در تماس با «ایلنا» با اشاره به خدمات ضعیف بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ گفت: به خاطر بیماری‌ام باید هر ۶ ماه یکبار آزمایش دوره‌ای بدهم. به تازگی به یکی از آزمایشگاه‌های معتبر مراجعه کردم و ۳ میلیون تومان هزینه آزمایش دادم.

وی گفت: آزمایشگاه از همان ابتدا گفت با آتیه‌سازان حافظ قرارداد نداریم. مدارک را در سامانه‌ی شرکت آتیه‌ساز بارگذاری کردم و طبق برآورد هزینه‌ای که در سامانه نوشته شده بود، از این میزان تنها حدود 500 هزار تومان قابل پرداخت بود.

این بازنشسته گفت: هر ماه مبلغی بابت بیمه تکمیلی از حساب ما کم می‌شود اما خدماتی که باید دریافت نمی‌کنیم. نه بیمه پایه و نه بیمه تکمیلی، هیچ کدام نیازهای ما را تامین نمی‌کند. 500 هزار تومان حتی پول ویزیت دکتر هم نمی‌شود.

این بازنشسته گفت: مستمری ناچیز است و خدمات درمان ضعیف؛ صندوق تامین اجتماعی که ما سال‌ها از حقوق خود در آن ذخیره کردیم، حالا در دوره پیری آنچنان که باید دست ما را نمی‌گیرد.

بسیاری از بازنشستگان در تماس با «ایلنا» گفته‌اند: به خاطر حقوق کم و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان، مجبورند از بخشی از خدمات درمانی صرف‌نظر کنند.

انتهای پیام/