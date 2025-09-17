تجمع نیروهای ارکاث ثالث منطقه ویژه اقتصادی پارس/ پیمانکاران باید بروند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه 26 شهریور ماه، نیروهای ارکاث ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای بیان مطالبات صنفی خود تجمع کردند.

مهم‌ترین خواسته‌های این نیروها، همسان‌سازی در پرداخت حقوق و مزایا با نیروهای رسمی، قرارداد مستقیم و مدت معین سازمان و همچنین حذف پیمانکاران است.

تجمع‌کنندگان تأکید داشتند که حذف واسطه‌های پیمانکاری می‌تواند به بهبود شرایط شغلی، افزایش رضایت‌مندی و ارتقای بهره‌وری منجر شود.

