خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع نیروهای ارکاث ثالث منطقه ویژه اقتصادی پارس/ پیمانکاران باید بروند!

تجمع نیروهای ارکاث ثالث منطقه ویژه اقتصادی پارس/ پیمانکاران باید بروند!
کد خبر : 1687488
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای ارکاث ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای بیان مطالبات صنفی خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه 26 شهریور ماه، نیروهای ارکاث ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای بیان مطالبات صنفی خود تجمع کردند.

مهم‌ترین خواسته‌های این نیروها، همسان‌سازی در پرداخت حقوق و مزایا با نیروهای رسمی، قرارداد مستقیم و مدت معین سازمان و همچنین حذف پیمانکاران است.

تجمع‌کنندگان تأکید داشتند که حذف واسطه‌های پیمانکاری می‌تواند به بهبود شرایط شغلی، افزایش رضایت‌مندی و ارتقای بهره‌وری منجر شود.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی