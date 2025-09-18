خبرگزاری کار ایران
یک فعال صنفی در گفت‌وگو با ایلنا:

«چوار» درمانگاه تامین اجتماعی ندارد/ خطرات سفر درمانی برای کارگران و بازنشستگان

یک فعال کارگری چوار ایلام گفت: بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شهرستان چوار با مشکلات جدی درمانی مواجه‌اند.

عباس خانمحمدی، فعال کارگری چوار ایلام، درباره ضرورت ایجاد درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی در چوار به خبرنگار ایلنا گفت: بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شهرستان چوار با مشکلات جدی درمانی مواجه‌اند و ناچارند برای دریافت خدمات به مرکز استان ایلام مراجعه کنند. این جابجایی اجباری، علاوه بر اتلاف وقت، خطر حوادث جاده‌ای و افزایش هزینه‌ها را نیز به دنبال دارد. 

وی بیان کرد: نبود مرکز درمانی تأمین اجتماعی در شهرستان چوار، مهم‌ترین مشکل کارگران و بازنشستگان این شهرستان است. به همین دلیل، پیگیر ساخت یک درمانگاه ملکی هستیم تا بیمه‌شدگان و بازنشستگان بتوانند از خدمات رایگان این نهاد بهره‌مند شوند. 

خانمحمدی بیان کرد: بیش از ۵۳ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. به همین خاطر ایجاد درمانگاه در منطقه چوار و شهرستان‌های همجوار که عمدتاً کارگری هستند، یک ضرورت جدی محسوب می‌شود. 

این فعال کارگری گفت: کمبود امکانات درمانی سلامت کارگران را تهدید می‌کند. در حالی که کارگران و بازنشستگان هر ماه بخشی از دستمزدشان را بابت  درمان به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند،  از امکانات کافی و مناسب درمانی برخوردار نیستند.

