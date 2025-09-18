خبرگزاری کار ایران
کارگران شهرداری ایرانشهر: نگرانیم دوباره مطالبات‌مان زیاد شود/ در انتظار پرداخت

کارگران شهرداری ایرانشهر از احتمال افزایش معوقات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند.

کارگران شهرداری ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان، در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بابت دوماه معوقات مزدی سال جاری طلبکاریم و با اتمام شهریور ماه؛ این معوقات به سه ماه افزایش پیدا می‌کند. 

به گفته یکی از کارگران؛ هم اکنون در مجموعه شهرداری ایرانشهر نزدیک به ۵۰۰ کارگر قراردادی مشغول به کارند که پیش از این مطالبات معوقه‌شان در خرداد ماه به روز شده بود. 

وی با بیان اینکه بعد از حدودا ۱۷ تا ۱۸ سال هنوز عیدی خود را دریافت نکرده‌ایم، در ادامه گفت: تنها نگرانی ما انباشته شدن مطالبات‌مان در ماه‌های آینده است و اینکه اگر در هر ماه بخشی از آن‌ها پرداخت نشود، بار دیگر  معوقات مزدی ما افزایش می‌یابد. 

به گفته این کارگر؛ در حال حاضر یک دغدغه‌ی مهم دیگرِ کارگرانِ مجموعه شهرداری ایرانشهر، تحویل ندادن یک برگ از قرار داد کار به کارگران است که امیدواریم به زودی این مشکل نیز مرتفع شود.

 

