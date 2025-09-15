به گزارش ایلنا، برخی موضوعات حقوقی تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل و اعضای شورای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در نخستین جلسه دوره جدید شورای حقوقی این سازمان مطرح و بررسی شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه بیان کرد: این سازمان ماهانه به چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر حقوق بازنشستگی و مستمری پرداخت می‌کند. با توجه به تعداد بالای بازنشستگان تحت پوشش، تأخیر در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی غیرقابل قبول خواهد بود.

مصطفی سالاری با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی به ۴۸ میلیون نفر خدمات درمانی ارائه می‌دهد، افزود: مجموعه‌ای از دیگر خدمات متنوع نیز توسط این سازمان ارائه می‌شود. مجموع تعهدات ماهانه سال‌جاری تأمین اجتماعی ۱۲۵ همت برآورد شده است.

وی با تأکید بر اینکه سال آینده با افزایش آمار بازنشستگان و افزایش احتمالی میزان مستمری نسبت به رشد حقوق مواجه خواهیم بود، ادامه داد: در سه ماه اخیر و به دلیل شرایط خاص کشور، کسری وصول حق‌بیمه را تجربه کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به راهکارهای ارائه‌شده در راستای افزایش منابع درآمدی و کنترل مصارف در قالب طرح‌های بیست‌گانه تحولی، افزود: ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور در راستای کنترل مصارف تأمین اجتماعی، در دستور کار است. به این واسطه ضرایب متفاوت باید برای افراد شاغل در کارهای مختلف لحاظ شود؛ همچنین امکان لحاظ شدن شرط سنی در این حوزه وجود دارد.

سالاری همچنین تأکید کرد: عدم اعلام مزد واقعی در بخشی از کارگاه‌ها و فرار بیمه‌ای از دیگر چالش‌های حوزه منابع تأمین اجتماعی است. در این راستا می‌توان در صورت تصویب مجلس برمبنای میانگین ضرایب حقوق فرد نسبت به حداقل حقوق سال بازنشستگی اقدام کرد.

در ادامه این جلسه، برخی موارد حقوقی و اصلاح بخشی از مواد قانونی مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

