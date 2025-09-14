در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
قطع یارانه استادکاران ساختمانی به خاطر تراکنش بالا/ پول آن کارگران در حساب این کارگران است!
رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم گفت: استادکار مجبور است همراه خود ۳ تا ۴ کارگر ببرد اما حقوق همه آنها به حساب یک نفر واریز میشود. همین موضوع باعث بالا رفتن تراکنشهای مالی استادکار میشود و در نهایت به ناحق یارانه او قطع شده و دهک خانوار بالا میرود!
به گزارش خبرنگار ایلنا، داود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، با اشاره به مشکل قطع یارانه برخی از استادکاران ساختمانی گفت: استادکاران ساختمانی زیر بار ظلم مضاعف قرار گرفتهاند. استادکار مجبور است همراه خود ۳ تا ۴ کارگر ببرد، اما حقوق همه آنها به حساب یک نفر واریز میشود. همین موضوع باعث بالا رفتن تراکنشهای مالی استادکار میشود و در نهایت به ناحق یارانه او قطع شده و دهک خانوار بالا میرود!
کشوری بیان کرد: آیا این انصاف است که زحمات یک استادکار و کارگرانش چنین نادیده گرفته شود؟ چه کسی باید جوابگوی این همه مشکلاتِ کارگران ساختمانی، از کارگر گرفته تا استادکار، باشد؟ این کارگران حتی از داشتنِ بیمه اجتماعی هم محروم هستند. استادکارانی میشناسم که بعد از سالها کار بیمهی آنها قطع شدو تا مدتها نتواستند بیمه خود را برقرار کنند.
این فعال کارگری بیان کرد: صحبت من این است که چرا باید این همه مشکلات برای کارگران ساختمانی پیش بیاید؟ بیمه اجتماعی کم بود و حالا بحث قطع یارانه مطرح شده است؟! چرا وزارت کار و رفاه اجتماعی و معاونتهای زیرمجموعه هیچ چارهای برای حل این مشکلات نمیبینند؟ مگر این پولها ثروتهای بادآورده است؟ اینها حقوق کارگران زحمتکش است که فقط چند ساعت در حساب استادکار میماند.
کشوری در پایان تاکید کرد: مسئولان باید پاسخگو باشند؛ سکوت و بیتوجهی دیگر پذیرفته نیست. کارگران و استادکاران امروز زیر فشار معیشت کمر خم کردهاند و شما مسئولان با تصمیمات اشتباه، تنها رنج آنها را بیشتر کردهاید!