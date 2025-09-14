به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه لوموند چاپ پاریس، اعتراضات کارگران، مردم و بازنشستگان و دانشگاهیان فرانسوی در اعتراض به حذف بودجه‌های عمومی و اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی وارد هفته دوم خود شده و باعث شده تا این نشریه با سابقه فرانسوی، نکات کلیدی اعتراضات اخیر را که نام «همه چیز را متوقف کنید!» به خود داده است، در گزارشی تفصیلی تحلیل کند.

نویسندگان این تحلیل تاکید کردند: در فرانسه «خشم زیادی پیرامون مسائل بی‌عدالتی اجتماعی در حال شکل‌گیری است که این اعتراضات جلوه‌ای از آن خشم است».

در ادامه این گزارش آمده است: اعتراضات موسوم به جنبش «همه چیز را متوقف کنید!» در سراسر فرانسه از روز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر، با حدود ۱۷۵۰۰۰ شرکت‌کننده (طبق گفته دولت) و ۲۵۰۰۰۰ نفر (طبق گفته CGT، بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه) در شهرهای اصلی این کشور آغاز شده است.

حدود ۸۱۲ اقدام، شامل ۵۵۰ تجمع و ۲۶۲ راه‌بندان، در این اعتراضات بنابر اطلاعیه‌ها و آمارهای وزارت کشور فرانسه انجام شده است.

در مجموع، ۵۴۰ نفر دستگیر و ۴۱۵ نفر در مدت سه روز توسط پلیس بازداشت شدند. فراتر از اعداد، چه چیزی می‌توانیم از جنبش «همه چیز را متوقف کنید!» بفهمیم؟ روزنامه‌نگاران لوموند در محل حضور داشتند، و روز پنجشنبه در یک گفتگوی زنده به سؤالات پاسخ دادند.

مناقشه بر سر آمار شرکت‌کنندگان وجود دارد و جدا از اتحادیه‌های کارگری که ۲۵۰ هزار نفر را جمعیت واقعی معترض می‌شمارد، برخی احزاب چپ مخالف در کل کشور جمعیت تخمینی داخل و خارج پاریس که به اعتراضات پیوستند را بیش از ۵۰۰ هزار نفر برآورد کردند. با این حال، بسیاری از معترضان خاطرنشان کردند که تعداد استان‌های درگیر کمتر از آنچه در واقعیت رقم خورده، گزارش شده است، به ویژه در شهرهایی که دفاتر CGT به عنوان کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه و احزاب چپ و رسانه‌های آن‌ها فعال نبودند، اعتراضات شکل گرفته گزارش نشده است.

اتفاقی که افتاده این است که با توجه به نقاط تجمع متعدد در سراسر کشور، چه در شهرهای کوچک و چه در شهرهای بزرگ اعتراضات به راحتی شروع می‌شود. با این حال، این یک حضور تاریخی از نظر تعداد نبوده است. اما این جمعیت انبوه، برای جنبشی که به سستی سازماندهی شده و فراخوان آن را هیچ اتحادیه و حزبی در سطح صنفی و سیاسی نداده، برای دولت غافلگیر کننده بود.

پلیس با پهپاد و کوادکوپتر جمعیت‌ را کنترل می‌کند اما حمل و نقل کماکان مختل است و پلیس از پس سرکوب به راحتی بر نمی‌آید. اعتراضات گسترده به حذف و کاهش شدید چند میلیارد یورویی بودجه‌ها برای جبران کسری دولت ادامه دارد و وضعیت به آسانی قابل کنترل نیست.

نمونه دیگر در شهر نیس بود، جایی که وقتی معترضان سعی کردند از آن عبور کنند، تنش‌ها در اطراف ایستگاه قطار نیز افزایش یافت. ایستگاه بیش از دو ساعت مسدود شد تا از اشغال آن جلوگیری شود. مسافران تا پایان اعتراض در محوطه بیرونی ماندند و قطارها با تأخیرهایی که گاهی بیش از سه ساعت طول می‌کشید، حرکت کردند.

برخی معترضان که سن بالاتر و تجربه بیشتری دارند، به لوموند می‌گویند: مکرون و مقامات فرانسه باید زودتر واکنش نشان داده و موضعی بگیرند یا عقب‌نشینی داشته باشند. این اعتراضات مانند گذشته به آسانی جمع نمی‌شود! زیرا با زندگی بسیاری بیش از کارگران و بازنشستگان گره خورده...

