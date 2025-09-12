کارفرمایان بخوانند/ نحوه اطلاعرسانی در مورد پروندههای مطالبات تامین اجتماعی
به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، «با الکترونیکی شدن فرایند ابلاغ دعوتنامههای هیأتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، به محض تعیین وقت و صدور دعوتنامه، نسخهای از آن در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان، بارگذاری و پیامک اطلاعرسانی برای کارفرما ارسال میشود. به این ترتیب، زنجیره طولانی روال گذشته این خدمت حذف شده است».
همچنین «در مواردی که پرونده بر اساس رأی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد بازگشته، ابلاغها به روال سابق انجام میشود. همچنین با توجه به در دسترس نبودن پایه ابلاغ الکترونیکی برای برخی کارفرمایان، در این موارد فرایند قبلی ابلاغ حفظ شده است».