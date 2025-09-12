خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارفرمایان بخوانند/ نحوه اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌های مطالبات تامین اجتماعی

کارفرمایان بخوانند/ نحوه اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌های مطالبات تامین اجتماعی
کد خبر : 1684799
لینک کوتاه کپی شد.

به محض تعیین وقت و صدور دعوتنامه، نسخه‌ای از آن در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان، بارگذاری و پیامک اطلاع‌رسانی برای کارفرما ارسال می‌شود.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، «با الکترونیکی شدن فرایند ابلاغ دعوتنامه‌های هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، به محض تعیین وقت و صدور دعوتنامه، نسخه‌ای از آن در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان، بارگذاری و پیامک اطلاع‌رسانی برای کارفرما ارسال می‌شود. به این ترتیب، زنجیره طولانی روال گذشته این خدمت حذف شده است».

همچنین «در مواردی که پرونده بر اساس رأی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد بازگشته، ابلاغ‌ها به روال سابق انجام می‌شود. همچنین با توجه به در دسترس نبودن پایه ابلاغ الکترونیکی برای برخی کارفرمایان، در این موارد فرایند قبلی ابلاغ حفظ شده است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی