به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس این مصوبه، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری ملحق شد. در پی این تصمیم، حسین علایی از مدیریت عامل صندوق بازنشستگی فولاد و حجت میرزایی از مدیریت عامل صندوق بازنشستگی کشوری کناره‌گیری کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های حسین علایی و حجت میرزایی در دوران مسئولیت‌شان، علاالدین ازوجی را به عنوان سرپرست صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد منصوب کرد.

این تغییرات در راستای سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی کشور انجام شده است.

