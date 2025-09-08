پس از تصویب انتقال صندوق فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری؛
علاالدین ازوجی سرپرست صندوقهای بازنشستگی کشوری و فولاد شد
با تصویب انتقال صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری، تغییرات مدیریتی در این دو صندوق اعمال شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس این مصوبه، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صندوق بازنشستگی کشوری ملحق شد. در پی این تصمیم، حسین علایی از مدیریت عامل صندوق بازنشستگی فولاد و حجت میرزایی از مدیریت عامل صندوق بازنشستگی کشوری کنارهگیری کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای حسین علایی و حجت میرزایی در دوران مسئولیتشان، علاالدین ازوجی را به عنوان سرپرست صندوقهای بازنشستگی کشوری و فولاد منصوب کرد.
این تغییرات در راستای سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی و یکپارچهسازی صندوقهای بازنشستگی کشور انجام شده است.