یک نماینده مجلس گفت: موضوع حقوق پایین پرسنل نیرو‌های مسلح از جمله مسائلی بود که در نشست با امیر موسوی و معاونان ایشان مورد بحث قرار گرفت و ستاد کل پیشنهاد خوبی در این زمینه ارائه داد و قرار شد که کمیسیون هم آن را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مصاحبه‌ای با اشاره به جلسه‌ی روز سه‌شنبه جمعی از نمایندگان مجلس با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع گفت: با سرلشکر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع جلسه داشتیم که گزارشاتی از مشکلات نیروهای مسلح را به ما ارائه کردند.

وی گفت: در کنار این موضوع مسائلی هم درباره برخی تنگنا‌های مالی نیرو‌های مسلح مطرح و قرار شد که کمیسیون امنیت ملی با جدیت مساله را پیگیری کند تا این مشکل نیرو‌های مسلح حل شود.

مالکی بیان کرد: موضوع حقوق پایین پرسنل نیرو‌های مسلح از جمله مسائلی بود که در نشست با امیر موسوی و معاونان ایشان مورد بحث قرار گرفت و ستاد کل پیشنهاد خوبی در این زمینه ارائه داد و قرار شد که کمیسیون هم آن را پیگیری کند. اتفاقا نظر کمیسیون در این زمینه هم بسیار مثبت است؛ چون معتقدیم حقوق پرسنل نیرو‌های مسلح در مقایسه با نیرو‌های دستگاه‌های مختلف ناچیز است.

 

