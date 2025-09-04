بررسی ساماندهی کارگران شرکتی در نشست نمایندگان مجلس با عارف

به گزارش ایلنا، در این جلسه که روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، روند شکل‌گیری نیروهای شرکتی در کشور از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تشریح شد.



در این جلسه بر ضرورت طراحی یک سازوکار شفاف و جامع برای حل پایدار نیروهای شرکتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین پیشنهاد شد مجلس و دولت با همکاری مشترک، برنامه‌ای مدون برای انتخاب نیروهای واجد صلاحیت و دارای حداقل‌های تخصصی تدوین کنند تا ضمن حفظ شأن نیروهای شرکتی، کارآمدی نظام اداری نیز ارتقا یابد.

پیش از این، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از آخرین بررسی های طرح ساماندهی خبر دادند و اعلام کردند: پیمانکاران حذف و نیروهای شرکتی قرارداد مستقیم می شوند.

برای نمونه، بابایی کارنامی در گفتگویی گفت: براساس سناریو مورد توافق دولت و مجلس، نیروهای شرکتی تحصیل‌کرده از دیپلم به بالا در قالب کار معین و نیروهای دیپلم به پایین در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری براساس قانون کار با دولت قرارداد می‌بندند و شرکت‌های واسط هم حذف شوند.

حال سوال اینجاست که آیا این اتفاق می افتد و واقعاً قرار است پیمانکاران بروند؟ آیا هنوز دولت بر سر سازوکار کار، معطل است یا طرح ادعایی نمایندگان مجلس به زودی اجرا می شود؟

انتهای پیام/