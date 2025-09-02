خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک کارگر خدمات شهری فسا به بیماران نیازمند زندگی بخشید

مرگ یک کارگر خدمات شهری فسا به بیماران نیازمند زندگی بخشید
کد خبر : 1681075
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای بدن یک کارگر خدمات شهری شهرداری فسا در استان فارس که دچار حادثه کار و مرگ مغزی شده بود، اهدا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته یک کارگر خدمات شهری شهرداری فسا حدود ۴۰ ساله، حین کار بر اثر حادثه برخورد با خودرو دچار مرگ مغزی شد.

این کارگر «سید محمد هادی زاهدی» تقریبا دو روز در بیمارستان بستری بود اما در حال او بهبودی حاصل نشد و در نهایت، اعضای بدن این کارگر قربانی حادثه، به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان بوعلی سینا در شیراز اهدا شد.

از قرار معلوم، پیوند اعضای بدن سید محمد هادی زاهدی متاهل و دارای فرزند، با موفقیت انجام شده و مرگ او توانسته به دیگران «زندگی» ببخشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی