مرگ یک کارگر خدمات شهری فسا به بیماران نیازمند زندگی بخشید

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته یک کارگر خدمات شهری شهرداری فسا حدود ۴۰ ساله، حین کار بر اثر حادثه برخورد با خودرو دچار مرگ مغزی شد.

این کارگر «سید محمد هادی زاهدی» تقریبا دو روز در بیمارستان بستری بود اما در حال او بهبودی حاصل نشد و در نهایت، اعضای بدن این کارگر قربانی حادثه، به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان بوعلی سینا در شیراز اهدا شد.

از قرار معلوم، پیوند اعضای بدن سید محمد هادی زاهدی متاهل و دارای فرزند، با موفقیت انجام شده و مرگ او توانسته به دیگران «زندگی» ببخشد.

