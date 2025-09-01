خبرگزاری کار ایران
آخرین بررسی های طرح ساماندهی، هفته آینده در مجلس؟

کد خبر : 1680657
نمایندگان مجلس اعلام کرده اند سه شنبه هفته آینده طرح ساماندهی در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام نمایندگان مجلس، سه شنبه هفته آینده، طرح ساماندهی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود و گویا قرار است این جلسه با حضور مدیران دولتی، آخرین نشست‌ها برای بررسی این طرح باشد. 

نیروهای شرکتی می‌گویند: انتظار داریم بعد از چند سال انتظار، بالاخره طرح ساماندهی به تصویب برسد؛ ضمن اینکه ساماندهی بدون حذف پیمانکاران و واسطه‌ها هیچ فایده‌ای ندارد. 

در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است پرداخت مستقیم بدون حذف پیمانکاران در دستور کار قرار بگیرد که کارگران و جامعه هدف به شدت با آن مخالفت کردند.

 

