آخرین بررسی های طرح ساماندهی، هفته آینده در مجلس؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اعلام نمایندگان مجلس، سه شنبه هفته آینده، طرح ساماندهی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود و گویا قرار است این جلسه با حضور مدیران دولتی، آخرین نشست‌ها برای بررسی این طرح باشد.

نیروهای شرکتی می‌گویند: انتظار داریم بعد از چند سال انتظار، بالاخره طرح ساماندهی به تصویب برسد؛ ضمن اینکه ساماندهی بدون حذف پیمانکاران و واسطه‌ها هیچ فایده‌ای ندارد.

در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است پرداخت مستقیم بدون حذف پیمانکاران در دستور کار قرار بگیرد که کارگران و جامعه هدف به شدت با آن مخالفت کردند.

