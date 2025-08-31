به گزارش ایلنا، بر اساس این فراخوان، متخصصان مالی در رشته‌های اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی که در شرکت‌ها، صندوق‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به‌کار هستند می‌تواند در آزمون علمی بر اساس منابع مشخص شده، شرکت کنند.

داوطلبین واجد شرایط می‌توانند به مدت ۱۴ روز از تاریخ ۱۰ شهریور تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، از طریق لینک زیر و پس از بارگذاری مدارک خواسته شده ثبت نام کنند. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته آزمون علمی، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

eservice.irantvto.ir

برگزیدگان این آزمون علمی پس از انجام مصاحبه‌های تخصصی و طی فرایندهای قانونی، به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) درخواهند آمد.

سرفصل‌های مشخص شده برای این آزمون شامل: تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، روش‌های تامین مالی، آشنایی با ابزارها و بازارهای مالی، اصول و مبانی حسابداری، ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مبانی و مفاهیم پایه‌ای اقتصاد، قانون تجارت و مقررات بورس، اصول حاکمیت شرکتی، مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری، مفاهم بنیادی مدیریت در سطح بنگاه‌ها (برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی، کنترل و نظارت) خواهد بود.