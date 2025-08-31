خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراخوانی در مسیر عدالت شغلی و ایجاد فرصتی برابر:

فرخوان شناسایی متخصصان مالی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های شستا

فرخوان شناسایی متخصصان مالی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های شستا
کد خبر : 1680541
لینک کوتاه کپی شد.

پیرو تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) در راستای ایجاد عدالت شغلی، ایجاد فرصتی برابر برای همه نیروهای توانمند، استقرار فضای رقابتی، شایسته‌گزینی و شناسایی مناسب‌ترین گزینه‌ها جهت تصدی مشاغل مدیریتی بر پایه شایستگی و تناسب انتصاب، اقدام به «فراخوان شناسایی متخصصان مالی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)» کرده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس این فراخوان، متخصصان مالی در رشته‌های اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی که در شرکت‌ها، صندوق‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به‌کار هستند می‌تواند در آزمون علمی بر اساس منابع مشخص شده، شرکت کنند.

داوطلبین واجد شرایط می‌توانند به مدت ۱۴ روز از تاریخ  ۱۰ شهریور تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، از طریق لینک زیر و پس از بارگذاری مدارک خواسته شده ثبت نام کنند. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته آزمون علمی، پنج‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

eservice.irantvto.ir

برگزیدگان این آزمون علمی پس از انجام مصاحبه‌های تخصصی و طی فرایندهای قانونی، به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) درخواهند آمد.

سرفصل‌های مشخص شده برای این آزمون شامل: تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، روش‌های تامین مالی، آشنایی با ابزارها و بازارهای مالی، اصول و مبانی حسابداری، ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مبانی و مفاهیم پایه‌ای اقتصاد، قانون تجارت و مقررات بورس، اصول حاکمیت شرکتی، مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری، مفاهم بنیادی مدیریت در سطح بنگاه‌ها (برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی، کنترل و نظارت) خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر