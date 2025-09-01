فراخوان تظاهرات همگانی علیه ۱۳ ساعت کار روزانه

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی جبهه سراسری کارگران یونان (PAME)، جمع قابل توجهی از کارگران عضو این تشکل سراسری با انتشار فراخوان‌هایی علیه تصمیم جدید ضد کارگری دولت یونان، درخواست برگزاری تظاهرات در آتن کردند.

این کارگران علیه لایحه دولت دست راستی حاکم در یونان که ۱۳ ساعت کار روزانه و ساعات کار انعطاف‌پذیر را به رسمیت می‌شناسد، فراخوان تظاهرات در مرکز شهر صادر کردند.

تجمع قرار است امروز دوشنبه این هفته در میدان سینتاگمای آتن برگزار شود. پیش از این نیز اعتراض به نابودی صندوق‌های بازنشستگی توسط این تشکل سراسری کارگری یونان در همین میدان برگزار شده و منجر به روی کار آمدن جبهه چپ‌گرای «سیریزا» شده بود.

در فراخوان اتحادیه‌ها، گذاشتن سقف ۷ ساعته برای روز کار و ۳۶ ساعت کار در هفته به عنوان مطالبه اصلی مطرح شده است.

در بیانیه یونانیان معترض آمده است: برای افزایش قابل توجه دستمزدها و قراردادهای جمعی کار، ما مبارزه را با سازماندهی یک اعتصاب عمومی ملی به پیش می‌بریم.

جمعی از تشکل‌های کارگری، دانشجویی و مدنی یونان از اعتراضات اخیر کارگران به لایحه اصلاح قانون کار در این کشور حمایت کرده و اعلام کرده‌اند که احتمالا به این اعتراضات خواهند پیوست.

انتهای پیام/