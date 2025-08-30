خبرگزاری کار ایران
کارگران فولاد سیادن: دو ماه است حقوق نگرفته‌ایم

کارگران فولاد سیادن در ابهر، نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی خود انتقاد دارند.

کارگران فولاد سیادن ابهر در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی خود انتقاد کردند.

این کارگران که تعداد آن‌ها 250 نفر است؛ هنوز حقوق تیر و مرداد خود را نگرفته‌اند. یکی از این کارگران می‌گوید: متاسفانه پرداخت حقوق‌ها همیشه نامظنم است و معمولاً تا اعتراض نکنیم چیزی برایمان واریز نمی‌شود.

این کارگران در عین حال، از کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی انتقاد دارند؛ به گفته‌ی آن‌ها، وضعیت بهداشتی مجموعه از جمله سرویس‌های بهداشتی نامناسب است.

کارگران فولاد سیادن خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند و ادامه دادند: تاخیر در پرداخت دستمزد در شرایط فعلی، زندگی خانواده‌های ما را دچار مشکلات بسیار کرده است.

 

